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Воздушная тревога объявлена в Киеве и Киевской области Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
С 10 октября Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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