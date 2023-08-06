Воздушная тревога в Киевской области объявлена второй раз за ночь

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На территории Киевской области и в ряде других районов Украины – на востоке, юге и в центре страны, 6 августа ночью дважды прозвучала воздушная тревога. Эту информацию подтверждают данные электронной карты от министерства цифровой трансформации Украины.
Ранее, в 01:07, воздушная тревога также была объявлена в Киеве, его области и еще в шести регионах страны.
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Артем Кузьмин