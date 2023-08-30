Воздушная тревога звучит на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан.
До этого украинское издание «Зеркало недели» сообщало о взрывах в украинском городе Черкассы. Также стало известно о нескольких взрывах в Одессе и Киеве. Агентство РБК-Украина сообщало также (без подробностей) о взрывах в Кривом Роге — родном городе президента Украины Владимира Зеленского.
Российский телеканал RT ранее сообщал об объявлении воздушной тревоги в Cумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Черниговской, Кировоградской и Черкасской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Артем Путинцев