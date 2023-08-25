Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили уже шестой раз за день

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины в пятый раз за день. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
Согласно этим данным, сигнал тревоги в Киеве был объявлен в 23.25 по Москве, а через пару минут тревожные сирены зазвучали уже во всех остальных регионах страны.
Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.
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Ранее в ночь со среды на четверг воздушную тревогу объявили сразу в шести областях Украины: Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской и Сумской. Также сообщалось о взрыве на западе Киева.
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Артем Путинцев