Воздушную тревогу объявили в пяти областях Украины

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Предупредительные сирены сработали в Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.
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