Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины

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Воздушная тревога активирована в Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, показывают данные интерактивной карты украинского министерства цифровой трансформации.
По информации, представленной на карте, сигнал тревоги в этих районах страны был подан почти одновременно — в 00:38 по московскому времени. Ранее во вторник воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины.
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
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Артем Кузьмин