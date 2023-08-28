Возле Крыма сбили украинскую крылатую ракету

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Украинские формирования предприняли попытку террористической атаки с помощью крылатой ракеты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Инцидент был зафиксирован в 11:30 мск.
Крылатая ракета противника подавлена российскими системами ПВО. Снаряд ВСУ был обнаружен и сбит над акваторией Черного моря возле побережья Крыма, уточнили в ведомстве
Ранее сообщалось, что в Брянской области системы ПВО сбили два украинских беспилотника. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.
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Анастасия Крестьянова