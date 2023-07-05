Возросло число погибших в результате прорыва Каховской ГЭС

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В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек
Утром 6 июня мэр глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что при обстреле оказалась разрушена верхняя часть Каховской ГЭС.
Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
В результате ЧП на Каховской ГЭС погибли 50 человек. Более 130 человек госпитализированы.
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Каховская ГЭС считается шестой ступенью каскада днепровских гидроэлектростанций. Она находится в нескольких километрах от города Новая Каховка, который расположен на территории Херсонской области.
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Мария Фирсова