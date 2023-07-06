Врач Дихтярь рассказала о бунте наркозависимых в Бердянске

Фото:iStock/akiyoko
Главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь сообщила, что после начала СВО наркозависимые пациенты бердянского психоневрологического диспансера устроили в больнице бунт.
По словам специалиста, после начала СВО из города Запорожье перестали поставлять наркотические препараты. Пациенты устроили бунт, боясь остаться без вещества. Об этом сообщает РИА Новости.
Медики попросили главного врача обратиться за помощью к российским бойцам, находящимся в соседнем квартале. Но врачам запретили это сделать, поэтому медики боялись ходить на работу и пытались не оставаться одними.
Читайте также:
В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона
В США могут разрешить военным употреблять и хранить марихуану
Нарколог Исаев заявил о резком росте числа наркозависимых с 2020 года
«Они приходили с угрозами к докторам, говорили, что поставят растяжку или бросят гранату, встречали с гранатой в руке врачей в городе, поджидали возле домов, звонили, писали угрозы», — рассказала главный врач Запорожского областного центра по оказанию психиатрической и наркологической помощи Алена Дихтярь
Читайте также:
В Перми у борца с наркотиками обнаружили 200 грамм метадона
В США могут разрешить военным употреблять и хранить марихуану
Нарколог Исаев заявил о резком росте числа наркозависимых с 2020 года
Мария Фирсова