Врач Проценко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка Шамино

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Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко заявил, что 2 из 5 пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции. Об этом Проценко сообщил журналистам.
Отмечается, что один из пациентов с касательным ранением бедра был отправлен на амбулаторное лечение. По словам Проценко, у всех пострадавших имелись минно-осколочные ранения.
В реанимации после проведения операции остается один из пяти пострадавших.
Напомним, ранее окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Гладкова, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Екатерина Коршунова