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Врач Проценко рассказал о состоянии пострадавших при обстреле белгородского поселка Шамино

18 июля 2023, 17:05

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Главврач городской больницы №2 Белгорода Роман Проценко заявил, что 2 из 5 пострадавших в результате обстрела поселка Шамино проведены операции. Об этом Проценко сообщил журналистам.
Отмечается, что один из пациентов с касательным ранением бедра был отправлен на амбулаторное лечение. По словам Проценко, у всех пострадавших имелись минно-осколочные ранения.

В реанимации после проведения операции остается один из пяти пострадавших.


Напомним, ранее окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. По словам губернатора региона Гладкова, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#обстрел
#ВСУ
#Шамино
#врач
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Обозреватель dikGAZETE Алтыпармак заявил, что Украина совершает теракты против России из-за провалов ВСУ
18 июля 2023, 17:42

Фото: istockphoto / JARAMA

Обозреватель Эрхан Алтыпармак в статье для dikGAZETE заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский опускается до совершения терактов против РФ из-за неспособности своей армии добиться успехов.
Эрхан Алтыпармак отметил, что киевский режим действует как-обычно. По словам обозревателя, украинская армия лишилась способности успешно воевать, поэтому перешили на террористические действия. Об этом сообщают «Аргументы недели». 
 
В материале также уточняется, что Украина несколько раз совершала провокации, которые западные страны не хотели квалифицировать как террористические акты.

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#Украина
#теракт
#СВО
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Мишустин заявил о важности своевременных и гарантированных выплат участникам СВО
18 июля 2023, 16:01

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что дополнительные и социальные выплаты, установленные президентом РФ Путиным для поддержки семей участников СВО, должны своевременно и гарантированно дойти до военных. Об этом он сообщил во время заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.
Мишустин подчеркнул, что каждый рубль из запланированной суммы должен дойти до участников спецоперации.

Напомним, ранее кабмин поддержал законопроект о выплате страховки добровольцам наравне с военными. Проект предусматривает те же условия, суммы и порядок страхования участников добровольческих формирований, что и для военнослужащих. Согласно проекту отзыва кабмина на документ, добровольцам предоставляются такие же страховые выплаты, как и военным. 

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#Мишустин
#СВО
#военные
#выплаты
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На Запорожском направлении несколько украинских военных сдались в плен
18 июля 2023, 15:32

Фото: iStock/JARAMA

На Запорожском направлении несколько украинских военных добровольно сдались в плен ВС РФ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на командира российского подразделения.
«На связь с нашим подразделением на так называемой "гуманитарной" частоте, которая была указана в листовках, которые мы сбрасывали над позициями противника, вышли военнослужащие ВСУ с желанием добровольно сложить оружие», - рассказал источник агентства.

Он добавил, что после того, как были уточнены все детали, российскими силами были обеспечены меры для безопасного перехода границы украинских военных. Это было сделано для того, чтобы сдавшихся не убили свои же, объяснил военный.

При это, по его словам, процесс сдачи в плен украинских военных прошёл успешно.

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#ВСУ
#ВС РФ
#плен
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Генерал Сырский: Украина скоро применит кассетные боеприпасы
18 июля 2023, 14:54

Фото: iStock/bbsferrari

Командующий украинскими сухопутными войсками Александр Сырский подтвердил, что переданные США кассетные боеприпасы уже находятся на Украине и будут готовы к использованию в ближайшее время. Об этом сообщает Би-би-си.
Уточняется, что ВСУ планируют применять их в районе Артемовска.

Напомним, 7 июля президент США Джо Байден сообщил о решении начать поставки ВСУ кассетных боеприпасов.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право применения кассетных боеприпасов как зеркальную меру. Российский лидер считает, что к поставкам таких средств поражения на Украину следует относиться как к военному преступлению. Путин заметил, что вопрос о кассетных бомбах и снарядах возник потому, что Украине и их западным поставщикам уже просто не хватает обычных вооружений. 

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#СВО
#кассетные боеприпасы
#ВСУ
#США
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Генерал ВСУ Сырский: Быстрых результатов наступления ВСУ достичь почти невозможно
18 июля 2023, 14:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский заявил, что быстрых результатов контрнаступления ВСУ практически невозможно достичь.
Он подчеркнул, что Украина хотела бы достичь быстрых результатов в ходе наступления, но это практически невозможно. Об этом он рассказал в интервью телерадиокомпании Би-би-си.

Генерал указал на то, что сложности возникают при наступлении ВСУ из-за минных полей и многочисленных заграждений, которые выстраивает российская армия. 

«Поэтому наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы», - заключил Сырский. 
Накануне, о том, что ВС России ведут активные боевые действия на нескольких направлениях сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. 

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#ВСУ
#Украина
#наступление
#российская армия
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Экс-телеведущая Татьяна Лазарева* под видом помощи детям собирает средства для фонда соратника Зеленского
18 июля 2023, 14:27

Фото: istockphoto / sandsun

Экс-ведущая российского телевидения Татьяна Лазарева* перевела €14,3 тысяч в благотворительный фонд Александра Пикалова — друга и соратника Владимира Зеленского по «Кварталу 95». Об этом она написала в своём телеграм-канале, отметив, что все деньги будут направлены на организацию отдыха для детей.
По мнению опрошенных RT экспертов, вложенные в фонд средства никак не контролируются и вероятно переводятся на военные траты киевского режима. 

Бывшая знаменитость часто публикует у себя в соцсетях реквизиты и номер счёта «фонда Пикалова», а 11 июня провела в своём телеграм-канале «благотворительный аукцион». 

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Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении. 
 
В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек. 

Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту. 

*признан в России иностранным агентом
#Лазарева
#Украина
#деньги
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Минобороны РФ сообщило о продолжении наступления на купянском направлении
18 июля 2023, 13:45

Фото: iStock/Anna_Anikina

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска продолжили успешные наступательные действия на купянском направлении.
По словам Конашенкова, общее прoдвижение ВС РФ составило до 2 километров по фрoнту и до 1,5 километров в глубину.

Отмечается, что ВСУ в течение суток продолжали попытки наступления на донецком, краснолиманском и южнодонецком направлениях.

Напомним, 18 июля российские войска нанесли групповой высокоточный удар по объектам, где готовились террористические акты против РФ с применением безэкипажных катеров. ВС РФ также нанесли удар по местам изготовления безэкипажных катеров в районе Одессы.

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#ВС РФ
#ВСУ
#СВО
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В результате обстрела ВСУ белгородского посёлка Шамино пострадали пять человек
18 июля 2023, 13:32

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Окраина посёлка Шамино Белгородской области попала под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, при обстреле пострадали по меньшей мере пять мирных жителей. Все они сейчас находятся в городской больнице №2.

«У одного мужчины осколочное ранение грудной клетки, его состояние врачи оценивают, как средней степени тяжести. Еще у четырех  - ранения легкой степени тяжести», - утонил Гладков.

Он уточнил, что всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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#Белгородская область
#обстрел
#Вячеслав Гладков
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Песков заявил, что в Кремле не сомневаются в том, кто стоит за терактом на Крымском мосту
18 июля 2023, 13:11

Фото: iStock/Dmetsov

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения из Киева о том, что Россия сама могла ударить по Крымскому мосту, заявил, что у Москвы нет сомнений, что это террористическая акция Украины.
«В Москве с самого начала было понятно, и нет никаких сомнений, что это террористическая акция, которая организована киевским режимом», - сказал Дмитрий Песков журналистам.
По данным Национального антитеррористического комитета, Киев в 3 часа ночи в понедельник совершил теракт на Крымском мосту, применив два надводных беспилотника. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, а 14-летняя дочь получила травмы.

Ранее сообщалось, что в данный момент девочка в сознании, но до сих пор не знает, что мама и папа погибли, пишет Shot. Состояние подростка оценивается как стабильное. Врачи не видят ухудшений.

Перевозить пострадавшую в Москву не планируется: школьница продолжит лечиться в Краевой детской клинической больнице Краснодара.

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#Крым
#Крымский мост
#теракт
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