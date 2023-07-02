Врач Устименко рассказал о состоянии детей, пострадавших при обстреле Токмака

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Врач Устименко: пострадавшие при обстреле Токмака дети получили ранения средней степени тяжести
Главврач Токмакской городской больницы Юрий Устименко сообщил, что дети, которые пострадали от обстрела ВСУ города Токмак в Запорожской области, получили ранения легкой и средней степени тяжести. Об этом пишет РИА Новости.
Напомним, ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что в результате обстрела города Токмак пятеро детей были ранены.
Сообщается, что после оказания медицинской помощи состояние раненых детей стабилизировалось. Для дальнейшего лечения их перевели в областную больницу города Мелитополь.
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Напомним, ранее оперативные службы Запорожской области заявили, что в результате обстрела города Токмак пятеро детей были ранены.
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Екатерина Коршунова