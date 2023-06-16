Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо
По словам чиновника, ВСУ использовало для этих целей снаряды «Экскалибур»
Врио херсонского губернатора Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались убить его в прошлую пятницу, 9 июня, выпустив более 10 высокоточных английских ракет. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
По информации ТАСС, речь может идти о снарядах M982 Excalibur — таких же, как и те, которые использовались при покушении на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева за несколько недель до этого.
Как отметил Владимир Сальдо, при этом «пострадали мирные жители, были разрушены и сожжены пункты временного размещения эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке». Врио главы Херсонщины подчеркнул, что такими действиями киевский режим еще раз продемонстрировал свое «нацистское, человеконенавистническое нутро».
Ранее «Радио 1» сообщало о покушении на председателя Запорожского суда в Мелитополе. В результате пострадали двое охранников, им оказывается вся необходимая медпомощь.
По информации ТАСС, речь может идти о снарядах M982 Excalibur — таких же, как и те, которые использовались при покушении на мэра Новой Каховки Владимира Леонтьева за несколько недель до этого.
Ранее «Радио 1» сообщало о покушении на председателя Запорожского суда в Мелитополе. В результате пострадали двое охранников, им оказывается вся необходимая медпомощь.
Артем Путинцев