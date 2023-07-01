Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о зачистке Антоновского моста от ВСУ

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Владимир Сальдо рассказал о полной зачистке левого берега Днепра у Антоновского моста от украинских военных
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военнослужащие группировки «Днепр» ночью 1 июня полностью освободили территорию левого берега Днепра у Антоновского моста, опорный пункт и гостиницу от ВСУ. Об этом Владимир Сальдо написал в своем Telegram-канале.
Российские военнослужащие неожиданно атаковали украинцев с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. В 3 часа ночи опорный пункт и гостиница оказались взяты под контроль ВС РФ.
По словам Владимира Сальдо, российские бойцы проявили смелость, решительность и находчивость.
«Всё, никаких «плацдармов» на левом берегу нет», — заявил Владимир Сальдо.
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Российские военнослужащие неожиданно атаковали украинцев с тыла, подойдя со стороны реки на лодках. В 3 часа ночи опорный пункт и гостиница оказались взяты под контроль ВС РФ.
«Всё, никаких «плацдармов» на левом берегу нет», — заявил Владимир Сальдо.
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Мария Фирсова