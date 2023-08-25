ВС РФ изготавливают в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ

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Российские силы выпускают в семь раз больше боеприпасов, чем ВСУ, соответственно, украинцы несут в семь раз больше потерь, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Россия выпускает в пять-семь раз больше артиллерийских снарядов, чем украинцы. Представьте, что у Вас в пистолете один патрон, а у меня семь. Возможно, Вы сможете убить одного из моих, но я могу убить семерых ваших. И тогда становится понятно, что происходит: Украина из-за огромного количества обстрелов несет значительно больше потерь, чем Россия», - прокомментировал ситуацию Джонсон.
Бывший сотрудник ЦРУ также напомнил о массовых украинских захоронениях, которые отлично видно со спутника. Это также показывает, насколько много потерь несет Киев, по сравнению с Москвой.
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Евгения Парфентьева