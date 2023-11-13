ВС РФ ликвидировали в Запорожье «лучшего танкиста Украины» Гацанюка

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Военнослужащие российской армии уничтожили экипаж танка Вооружённых сил Украины (ВСУ), которым командовал «лучший украинский танкист» Максим Гацанюк. О его смерти сообщила пресс-служба городского совета города Погребище Винницкой области.
Как пишет телеканал «360», кроме звания «Лучший танкист Украины» Гацанюк был известен многочисленными выступлениями в эфире украинского национального телевидения. Там он рассказывал, что ВСУ «осталось всего ничего» до победы в конфликте с Россией.
Телеканал «Первый Харьковский» уточняет, что Гацанюк был убит в селе Соколовка Запорожской области ещё 8 ноября.
Ранее сообщалось, что на Украине под Житомиромв результате столкновения двух МиГ-29 ВСУ погиб самый медийный лётчик страны — «Джус», регулярно раздававший интервью зарубежным СМИ, где его представляли как аса, или «призрака Киева»
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Телеканал «Первый Харьковский» уточняет, что Гацанюк был убит в селе Соколовка Запорожской области ещё 8 ноября.
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Артем Путинцев