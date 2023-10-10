ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ под Авдеевкой

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Российские военные атакуют ВСУ в районе Авдеевки, их поймали на попытке ротации. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».
«С раннего утра работают все калибры, грохочет реактивная и ствольная артиллерия. Судя по всему, ВСУ поймали на попытке провести ротацию личного состава», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что под российские удары попадают также склады противника, огневые позиции украинской артиллерии и ангары с боевой техникой. Очевидцы сообщают, что сейчас под Авдеевкой «дрожит земля» от работы артиллерии.
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Элина Позднякова