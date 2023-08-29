ВС РФ нанесли ответный огонь по ВСУ за атаку на поселок Климово

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские военные нанесли ВСУ ответный удар за атаку на посёлок Климово.
«В ответ на террористическую атаку украинских националистов на поселок Климово подразделениями Министерства обороны РФ нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации ВСУ в районе н/п Семеновка», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Климово в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что при обстреле погибли мирные жители, среди которых оказался ребенок. Также есть пострадавшие. После чего появилась информация, что погибла десятилетняя девочка, которая в момент обстрела играла на детской площадке. Однако оказалось, что девочка жива, но получила серьезные ранения ног и рук. Таким образом, погибли двое мирных жителей - мужчина 2003 года и женщина 1994 года.
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Элина Позднякова