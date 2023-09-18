ВС РФ нанесли ракетный удар по местам хранения крылатых ракет ВСУ

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou
Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.
Кроме того, были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 27 БПЛА противника в разных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.
Читайте также:
Около Приютного в ДНР уничтожены две разведгруппы и одна штурмовая группа ВСУ
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: ВС РФ уничтожили лучшие бригады ВСУ, подготовленные НАТО
Стало известно о ракетном ударе по танкоремонтному заводу ВСУ в Харькове
Александр Бойцов