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ВС РФ нанесли ракетный удар по местам хранения крылатых ракет ВСУ

18 сентября 2023, 13:58
Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Фото: istockphoto/Ivan Murauyou

Вооруженные силы России нанесли удар по местам хранения крылатых ракет Storm Shadow, боеприпасов с обедненным ураном, центрам радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ.

Атака проводилась с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного базирования и ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщает пресс-служба министерства обороны РФ. Цель удара была достигнута, все объекты поражены. Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны было перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, были уничтожены или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы 27 БПЛА противника в разных районах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В районе населенного пункта Пречистовка ДНР был уничтожен склад боеприпасов 38-й бригады морской пехоты ВСУ.

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#атака
#рф
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БПЛА попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в Рязанской области
18 сентября 2023, 14:41

Фото: iStock/rancho_runner

В воскресенье, 17 сентября, беспилотный летательный аппарат попытался атаковать нефтебазу «Роснефти» в железнодорожном районе Рязанской области. Он был подавлен системой РЭБ. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, дрон рухнул 17 сентября в районе пяти утра на территории Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Целью беспилотника был резервуар с несколькими тысячами тонн бензина. Уточняется, что вражеский беспилотник был подавлен российской системой РЭБ. При его падении взрыва не произошло.

Сейчас экстренные службы пытаются выяснить, кому принадлежал беспилотник, и откуда он был выпущен.

Также в понедельник, 18 сентября, стало известно, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили дрон армии Украины в небе над Крымом вечером 17 сентября.

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#беспилотник
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#бпла
#сво
#минобороны
#пво
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В ВСУ сделали жуткое заявление об украинском контрнаступлении
Pais: ВСУ назвали первую фазу своего контрнаступления катастрофической
18 сентября 2023, 14:31

Фото: iStock/JARAMA

Украинские военные заявили, что первая фаза контрнаступления ВСУ стала катастрофической. Украинская армия лишилась огромного числа вооружения, в том числе западного производства. Об этом сообщает испанская газета Pais, ссылаясь на украинского военного Сергея с позывным «Кук».
«"Кук" описывает первую фазу контрнаступления в июне-июле, в ходе которой были потеряны десятки единиц бронетехники, в том числе поставленной союзниками в НАТО, как катастрофическую», - говорится статье.

Также издание утверждает, что военнослужащие ВСУ стали с уважением отзываться о бойцах Вооруженных сил РФ на фоне своего неудачного контрнаступления.

При этом советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ. По его словам, инициатива полностью на стороне Украины.

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#всу
#вс рф
#удар
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Подоляк заявил CNN, что контрнаступление ВСУ увенчалось успехом
18 сентября 2023, 14:05

Фото: istock / Tomas Ragina

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью американскому телеканалу CNN заявил об успешности контрнаступления ВСУ.

«Инициатива полностью на стороне Украины», — заявил советник президента.
Ранее Подоляк высказывался в сторону интеллекта Китая и Индии, назвав их слабыми. После чего попытался извиниться, сказав, что перепутал выражения. Он заявил, что вместо слова «интеллект» нужно было использовать фразу «слабый аналитический потенциал».

Напомним, что ранее Илон Маск раскритиковал контрнаступление ВСУ, заявив о большом количестве смертей за такой слабый результат. 

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#всу
#контрнаступление
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El Pais: ВСУ прониклись уважением к российским бойцам
18 сентября 2023, 13:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Военнослужащие ВСУ стали с уважением отзываться о бойцах Вооруженных сил РФ на фоне своего неудачного контрнаступления. Зарубежные издания отмечают, что наблюдается перемена в восприятии противника в рядах украинских солдат.
Еще несколько месяцев назад  украинские военные говорили, что российские солдаты плохо подготовлены, вооружены и обучены. В настоящее время картина заметно изменилась, передает издание Pais. Корреспондент испанской газеты, которая в своей стране является самой читаемой после Marca, взял интервью у военнослужащего ВСУ по имени Владимир и его сослуживцев.

Журналист отметил, что о своем противнике Владимир говорит уважительно, как и другие солдаты, которых опрашивали для репортажа. Украинец отметил, что он и его товарищи отчетливо видят, что российские бойцы лучше обучены и более опытны. И что самое страшное — лучше вооружены. Украинские военнослужащие теперь понимают, что сражаться с противником, который даже не дает приблизиться к своим позициям и уничтожает западные танки Leopard и Challenger 2 совсем не просто, подытожил корреспондент.

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#военные
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#танки
#картина
#интервью
#солдаты
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«Кладбище техники»: командир ВС РФ рассказал о потерях ВСУ под Работино
RT: командир ВС РФ сообщил, что ВСУ теряют до шести единиц техники у Работина
18 сентября 2023, 12:33

Фото: iStock/Tomas Ragina

ВСУ могут терять до шести единиц боевой техники за сутки в районе Работина – Вербового. Об этом военному корреспонденту RT Владу Андрице рассказал командир российского подразделения разведки с позывным Бекас.
Он сообщил, что российская артиллерия успешно справляется с украинскими штурмовыми группами. В связи с этим, ВСУ сменили тактику и заметно уменьшили количество техники на данном участке. Теперь они перебрасывают военных за два километра от линии соприкосновения.

Бекас рассказал RT, что украинские солдаты передвигаются пешком и совершают попытки подавить российские огневые точки, но делают они это быстро и неприцельным огнём. 

Кроме того, военнослужащий уточнил, что Украина несёт большие потери под Работино. Удалось перехватить радиосигнал одного из батальонов ВСУ, который показал, что солдаты отказываются идти в наступление. 

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#сво
#всу
#вс рф
#россия
#украина
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Последние новости СВО: под чьим контролем Андреевка
18 сентября 2023, 10:40

Фото: istock/OLGA Zhukovskaya

Сразу на нескольких направлениях фронта российские военнослужащие перешли в наступление. Несмотря на заявления киевских властей о взятии населенного пункта Андреевка по контроль ВСУ, за село продолжаются бои. О реальной ситуации на линии боевого соприкосновения, расскажет редакция «Радио 1».

Украинский БПЛА сбит над Крымом


Минобороны РФ сообщило о попытке атаки беспилотниками противника объектов на территории РФ. Дрон был обнаружен российской системой ПВО и сбит над юго-западной частью полуострова Крым. Кроме того, ВСУ выпустили беспилотники по территории Тульской и Белгородской областях. Все БПЛА были перехвачены, пострадавших и разрушений нет.

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ
Spiegel: Российские минные поля стали непреодолимым препятствием для ВСУ

Минувшей ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Кроме того, сигналы оповещения сработали в Киевской, Житомирской, Черкасской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Винницкой областях Украины. Власти страны не сообщали о каких-либо повреждениях до настоящего времени. Однако, портал «Военное обозрение» информирует, что ВС РФ ударили по объектам, посредством которых Украина перевозит военные грузы. Речь идет о портах в Одесской области. По информации издания, цели ударов достигнуты.

 

Последние новости СВО


Российские военнослужащие перешли в атаку на нескольких направления в зоне спецоперации. Так, ВС РФ произвели серию ударов по позициям украинских военнослужащих в населенных пунктах Орехов, Работино и Малая Токмачка. Сами оказались под обстрелами в Копанях, Токмаке, Ильченково и Новопокровке. Предприняли попытку наступательных действий российские военнослужащие со стороны Приютного. Бои за ранее утраченные позиции ВС РФ вели в районе Опытного и перешли к штурму действия в Марьинке. На Бахмутском направлении ВС РФ контратаковали у Андреевки, несмотря на заявление президента Украины Владимира Зеленского о взятии села под контроль ВСУ, бои за населенный пункт продолжаются.

Также информацию о взятии Андреевки Вооруженными силами Украины опроверг врио главы ДНР Денис Пушилин, назвав подобные заявления «очередным вбросом». Украинские военные пытаются взять под контроль участок на этом направлении и вытеснить ВС РФ железнодорожную ветку. Противник также наносит удары по российским войскам в Заветном Желании, Старомлыновке и Новодонецком. Донецке и Опытном.

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#украина
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#крым
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#вс рф
#пво
#воздушная тревога
#контрнаступление
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С 1 ноября вступят в силу изменения в предоставлении льгот участникам СВО
Гладков: с 1 ноября военнослужащие смогут получить все формы поддержки
18 сентября 2023, 10:11

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

С 1 ноября текущего года все военнослужащие из Белгородской области, принимающие участие в СВО, смогут получать все формы поддержки, в которые также входят единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что выплаты распространяются и на тех военнослужащих, которые состоят в частных военных компаниях.

Кроме того, Гладков поручил до 1 ноября провести обход по квартирам семей участников СВО, чтобы убедиться, что они проживают в комфортных условиях.

Ранее военный историк, директор музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Радио 1» рассказал, почему заметен рост популярности службы в зоне СВО по контракту. По его словам, с начала текущего года контракты подписали уже 280 тысяч россиян. Это связано с получением большого количества льгот, которые предоставляются как самому военнослужащему, так и членам его семьи. 

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#льготы
#выплаты
#военные
#сво
#вячеслав гладков
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Выяснилось, кто мог сбросить в водоем труп британского наемника со связанными руками
Sun: Британца Чедвика, возможно, запытал и убил другой иностранный наемник
18 сентября 2023, 10:03

Фото: iStock/Aroma photography

Британский наемник Джордан Чедвик, турп которого выловили из реки, мог быть убить свои коллегам, сообщает издание Sun.
Напомним, ранее под Запорожьем нашли тело пропавшего британского наемника Джордана Чедвика, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины. Его труп вытащили из водоема со связанными руками. Предполагается, Чедвика мог убить его коллега.

«Его перепуганные товарищи назвали главным подозреваемым другого британского бойца», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам собеседников СМИ, убитого пытали водой, поскольку жидкость, обнаруженная в легких трупа, отличается от той, что находится в водоеме, из которого достали Чедвика. 

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#труп
#всу
#наём
#великобритания
#река
#убийство
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Небензя: Украина не может привлечь нейтральные страны к реализации формулы мира
18 сентября 2023, 09:45

Фото: istock / Silent_GOS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Киев не сможет подтянуть к реализации своей так называемой «формулы мира» государства, придерживающиеся нейтральной позиции.

«Что касается встреч по так называемой «формуле мира» Зеленского, то, насколько мы знаем, Киев по-прежнему безуспешно пытается подтянуть к реализации пунктов своего плана нейтральные страны и международные организации», — приводят цитату дипломата РИА Новости.

По словам постпреда, ООН не удается вовлечь в данную дискуссию. Также Небензя напомнил, что генсек ООН Антониу Гутерриш многократно заявлял о преданности принципу беспристрастности и равноудаленности в этом вопросе. Кроме того, Небензя призвал анализировать информацию, которую Владимир Зеленский выдает как факт.

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#оон
#владимир зеленский
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