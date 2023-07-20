ВС РФ нанесли удар возмездия по военным объектам в Одессе

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
«Сегодня ночью ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия высокоточным оружием по цехам производства и местам хранения безэкипажных катеров в районах города Одесса и Ильичевск Одесской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
При этом добавляется, что под российский удар также попали объекты вражеской топливной инфраструктуры в районе Николаева, а также склады с украинскими боеприпасами.
Читайте также:
Макгрегор: Российские силы уничтожили почти всех боеспособных солдат ВСУ
Риттер: Киев бросает разлагаться своих солдат прямо на поле боя
FT: Российские минные поля подрывают боевой дух ВСУ