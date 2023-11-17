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ВС РФ нанесли удары по боевикам «Азова»* и «Правого сектора»*

17 ноября 2023, 15:42
Фото: iStock/allanswart

Фото: iStock/allanswart

За минувшую неделю российские военные нанесли 24 массированных удара с помощью БПЛА и высокоточного оружия по местам дислокации боевиков ВСУ, в том числе из нацформирований «Азов»* и «Правый сектор»*. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов поражены передовые пункты управления и места размещения командного состава оперативно-тактической группы «Лиман», оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», а также пункты временной дислокации боевиков нацформирований «Азов» и «Правый сектор»», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Также в министерстве добавили об успешном поражении российскими военными артиллерийских арсеналов противника, а также складов вооружения и военной техники ВСУ. Также под удары российской армии попали аэродромная инфраструктура и центр подготовки снайперов и инженерного состава армии Украины.


Накануне глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по предварительным итогам ракетного удара, нанесенного 15 ноября ВС РФ по Димитрово в Ореховском районе Запорожской области по пунктам временной дислокации, ликвидировано более 50 бойцов нацгвардии ВСУ.

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* Экстремистская организация, запрещенная в России
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#пво
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В Германии предупредили Украину о больших проблемах грядущей зимой
Немецкий эксперт Умбах: у Киева не хватает систем ПВО для отражения атак ВС РФ
17 ноября 2023, 15:58

Фото: iStock/e-crow

Украина имеет дефицит систем противовоздушной обороны и не сможет отразить атаки по критической инфраструктуре страны грядущей зимой. Об этом сообщил эксперт Франк Умбах в эфире немецкого канала Welt.
«Сейчас это большая проблема, так как, например, ракеты для ЗРК Patriot и боеприпасы одновременно поставляются США и в Израиль. Это демонстрирует тот факт, что Запад недостаточно поддерживает Украину», — рассказал Умбах.

По его словам, Украина столкнется с серьезными ударами по критической инфраструктуре грядущей зимой, которые не сможет отразить из-за недостатка ПВО.

Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден подписал закон о финансировании правительства, в который не включили помощь Израилю и Украине. При этом европейские страны не смогут заменить объемы финансирования и поставок оружия США Киеву. 

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#боеприпасы
#фрг
#запад
#ракеты
#пво
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На Украине раскрыли число военных, которые находятся в российском плену
Кабмин Украины: в российском плену находятся более 4 тыс украинцев
17 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Sinenkiy

В настоящее время в российском плену находится 4 337 украинцев. Такие данные привел кабинет министров Украины, сообщается на сайте Минреинтеграции Украины.
«В российском плену были или находятся до сих пор 4337 украинцев: 3574 военных и 763 гражданских», - такие данные утвердила профильная межведомственная комиссия.

Ранее пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко заявил, что киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. По словам Вавко, он уже на протяжении четырех месяцев не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

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#вс рф
#плен
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«Ничего нет»: В США заявили, что у Украины закончились и люди, и оружие
WSJ: Украине критически необходимы как военнослужащие, так и оружие
17 ноября 2023, 13:43

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины остро нуждаются как в боеприпасах, так и в военных, об этом пишет американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников.
«Военнослужащие и боеприпасы критически необходимы. У Украины нет ни того, ни другого», - прокомментировали ситуацию в издании. 

Ранее издание The Financial Times опубликовало статью, в которой также указало на колоссальный кризис в рядах украинской армии. В FT также отметили, что на фоне разгоревшегося палестино-израильского конфликта, тема Украины ощутимо сильно стала забываться и уходить на второй план. К тому же, малого кого уже волнует вопрос об итогах украинского конфликта, западные элиты стали чаще задать себе вопрос - «Когда?».

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#всу
#сша
#сво
#военные
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БПЛА ВСУ сбросил взрывное устройство в белгородском поселке Новая Таволжанка
Гладков: украинский БПЛА атаковал белгородское село Новая Таволжанка
17 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/sommersby

ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область, на этот раз взрывное устройство было сброшено с украинского БПЛА на селе Новая Таволжанка, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он также добавил, что в результате атаки украинского дрона поврежден жилой дом. На месте находятся все оперативные службы региона.

17 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщил, что  система противовоздушной обороны сбила две воздушные цели над Северным молотом. Он также добавил, что по данным Спасательной службы Севастополя, повреждений инфраструктуры в городе нет.

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«Пешком или вплавь»: 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации за границу
BBC: Примерно 20 тыс призванных в ВСУ украинских мужчин сбежали из страны
17 ноября 2023, 12:54

Фото: iStock/Bychykhin_Olexandr

Около 20 тысяч украинских мужчин, которые были призваны на службу в ВСУ в ходе мобилизации, сбежали из страны. Об этом сообщает британская вещательная корпорация BBC, которая ссылается на данные незаконных пересечений границ Украины с соседними государствами с февраля 2022 года.
Таким образом, порядка 20 тысяч украинских мужчин сбежали от мобилизации в Польшу, Румынию, Венгрию, Молдавию и Словакию в период с февраля 2022 года по август 2023 года.

Кроме того, еще 21 тысяча украинских мобилизованных пыталась незаконно пересечь границу, однако все они были пойманы и задержаны силовиками. Их них 14 тысяч пытались покинуть Украину пешком или вплавь. Другие же пытались покинуть страну с помощью поддельных документов о наличии серьезного заболевания.

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#сво
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Песков: Время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти
17 ноября 2023, 12:40

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что военное время требует цензуры.
«Да, сейчас время очень жесткое, военное, которое требует жестких мер от власти», - сказал Дмитрий Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Также Песков подчеркнул, что в военное время должна действовать определенные цензура. Но Песков не смог ответить на вопрос, где проходит грань между критикой и дискредитацией ВС РФ.

«Где грань? Я не могу ответить на этот вопрос. Она очень тонкая. И поэтому я всем тем, кто, не понимая сути дела, хочет так огульно порассуждать и побросать какие-то слова критики в сторону нашей армии, в сторону тех, кто занимается СВО, я бы посоветовал 10 раз подумать», - предупредил Дмитрий Песков.
Также пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что покинувшие страну россияне, нелестно высказывавшиеся о РФ, финансировавшие ВСУ, не смогут вернуться на родину, в том числе и из-за тех законов, которые будут действовать в отношении них.

Также Песков рассказал о многолетнем проживании дочери Елизаветы во Франции, Песков сообщил, что у девушки всегда была наполненная трудностями и преградами жизнь и нелёгкая учёба.

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#сво
#украина
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«Остается лишь пустота»: Украинский генерал описал эффект от российских бомб
Генерал Кривонос заявил, что фугасные авиабомбы ВС РФ ничего не оставляют от ВСУ
17 ноября 2023, 12:38

Фото: iStock/Kamila Kozioł

Фугасные авиабомбы, которые активно применяет российская сторона, ничего не оставляют от позиций ВСУ, об этом заявил генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос в интервью для YouTube-канала «Прямой».
«Русские очень часто их используют, особенно против наших позиций, и когда на окопы батальона или опорный пункт падают четыре или пять таких бомб весом в несколько тон, то, поверьте мне, остается буквально лишь пустота, и не важно, как хорошо зарылись наши солдаты», - прокомментировал ситуацию Кривонос. 

Эксперт подчеркнул, что, будь у Украины более современное и качественное военное оборудование - такое как системы ПВО и истребители, то можно было бы говорить и каком-то равенстве сил. При этом, Кривонос считает, что даже современную западную технику российские силы, скорее всего, с легкостью уничтожат.

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«Кормушки для рыб»: в Госдуме ответили на слова Зеленского о морских дронах
Депутат Шеремет сравнил украинские морские дроны с кормушками для рыб
17 ноября 2023, 11:51

Фото: iStock/bbsferrari

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинский флот морских дронов кормушками для рыб. Об этом он заявил в ходе беседы с РИА Новости.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание в Чёрном море флота морских дронов.

Российский депутат отметил, что Зеленского побудило на такие заявления полное уничтожение украинского флота и отсутствие экипажей, которые могли бы управлять классическими плавательными средствами. 

По словам Шеремета, новый «москитный флот» Украины больше похож на «дорогостоящие кормушки для рыб с сайта распродаж всякого барахла», чем на действительно сильное вооружение. 

Также политик сообщил о судьбе этих аппаратов. Шеремет убеждён, что они понесут ту же участь, что и всё предыдущее украинское вооружение морского флота, то есть, будут уничтожены и погрузятся на дно.

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#украина
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#дрон
#чёрное море
#госдума
#россия
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Пленный ВСУ пожаловался, что Украина не хочет обменивать своих раненых солдат
Пленный боец ВСУ Вавко: Украина не хочет обменивать раненых солдат
17 ноября 2023, 11:46

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Киевский режим не хочет обменивать украинских военных, получивших тяжелые ранения в боях и попавших в плен к ВС РФ, так как не хотят их лечить. Об этом заявил пленный раненый боец ВСУ Валерий Вавко.
Он рассказал, что был призван в ВСУ еще в 2022 году. Там он стал механиком-водителем в 95-й ДШБ. Однако несколько месяцев назад получил ранение в спину под Кременной. Тогда российские военные вытащили его с поля боя и оказали помощь.

По словам Вавко, он не попадает в списки на обмен из-за того, что после ранения у него парализовало нижнюю часть тела.

«Я слышал, что уже четыре месяца нас не хотят забирать. Говорили, что, так как мы трехсотые, не хотят нами заниматься. Особенно такими, как я. Наверное, мы не нужны», — передает ТАСС слова украинского военнопленного.

Ранее украинский военный рассказал, как во время высадки на левом берегу Днепра принял решение сдаться в плен российской армии с помощью специального Telegram-аккаунта, который был указан на разбросанных листовках.

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