ВС РФ нанесли удары по позициям ВСУ в районе Антоновского моста

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ВС РФ нанесли удар по местам дислокации украинских формирований в районе Антоновского моста. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
По словам врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, российским военнослужащим удалось полностью освободить от ВСУ участок Антоновского моста и установить за ним контроль. Также сообщается, что обстановка в районе моста меняется в пользу группировки войск «Днепр».
Российские военнослужащие продолжают выполнять специальные задачи по защите Донбасса в рамках СВО, объявленной 24 февраля прошлого года, президентом РФ Владимиром Путиным.
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В Минобороны добавили, что за минувшие сутки российские войска отразили более десяти попыток наступления ВСУ.
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Анастасия Крестьянова