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Бойцы ВС РФ обнаружили присутствие иностранных наемников ВСУ под Угледаром. Об этом сообщил военнослужащий стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
По словам российского военнослужащего, иностранные наемники были обнаружены под Угледаром. Об этом пишет издание РИА Новости.
На стороне ВСУ осуществляют военные действия иностранные бойцы, об этом свидетельствует английская речь, которую удалось зафиксировать посредством радиоперехвата. Собеседник агентства отметил, что разведывательные данные российской стороны подтвердились в части того, что на Украине присутствуют наемники из других стран.
Ранее, сообщалось о поражении ВС РФ базы иностранных наемников в Измаиле.
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На стороне ВСУ осуществляют военные действия иностранные бойцы, об этом свидетельствует английская речь, которую удалось зафиксировать посредством радиоперехвата. Собеседник агентства отметил, что разведывательные данные российской стороны подтвердились в части того, что на Украине присутствуют наемники из других стран.
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Анастасия Крестьянова