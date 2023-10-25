ВС РФ остановили на Запорожском направлении колонну техники ВСУ

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Подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с силам спецназа остановили колонну техники Вооруженных сил Украины в районе Вербового. Об этом сообщает в Министерстве обороны.
«На Запорожском направлении в районе населенного пункта Вербовое разведывательные подразделения ВДВ с помощью средств воздушной разведки обнаружили выдвижение в сторону наших позиций колонны украинской техники в составе двух танков и бронемашины», — рассказали в оборонном ведомстве.
В результате чего, данные о противники были переданы на позиции подразделений спецназа, которые уничтожили один из танков пуском управляемой ракеты из противотанкового ракетного комплекса. После атаки российские военнослужащие сменили позицию во избежание ответного удара.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак