Врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что российские военные отошли из села Работино в Запорожской области. Однако, исходя из сводок Минобороны, которые ведомство предоставляет ежедневно, российские силы по-прежнему отражают украинские атаки в районе поселка. О реальной ситуации на этом направлении и кто продолжает нести огневой контроль над селом Работино, в материале «Радио 1».





Почему село Работино важно для ВСУ

Минобороны: ВС РФ за сутки отразили 14 атак ВСУ в районе Работино и Вербового

Обстановка в Работино

Под чьим контролем село Работино

О стратегической важности населенного пункта рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, село Работино находится на первой линии обороны ВС РФ, за которой начинается дорога в сторону Токмака. Преодолев российскую линию сопротивления, ВСУ смогут проложить альтернативный путь в Крым. Об этом он рассказал изданию ОСН.Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире «Соловьев Live» сообщил, что ВС РФ оставили населенный пункт из-за того, что на голой местности нет возможности окопаться. При этом, глава региона отметил, что российские военнослужащие заняли высокие позиции, а ВСУ продолжают находится на низменности. Балицкий заявил, что российских военнослужащих устраивает сложившаяся ситуация. Он также добавил, что город практически полностью разрушен из-за продолжающихся длительное время военных действий.Тем временем, Минобороны РФ сообщает, что украинская армия продолжает терять солдат на этом направлении. Потери ВСУ составили 110 человек. В ходе атаки, подразделения российских военнослужащих задействовали артиллерию и авиационные удары. В ведомстве сообщили, что кроме существенных потерь личного состава, была также уничтожена техника иностранного производства. Кроме того, российскими войсками была уничтожена система радиоэлектронной борьбы противника.Северная часть населенного пункта находится под контролем Украины, южная — России. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он заявил, что российские военнослужащие продолжают нести огневой контроль над селом, несмотря на то, что в украинских изданиях распространяется информация, в том числе от представителей власти страны, о взятии Работино под контроль украинскими военными.Рогов отметил, что ситуация с населённым пунктом повторяет судьбу Пятихаток и Урожайного. О взятии под контроль этих сел неоднократно заявляли украинские власти, однако, такая информация не соответствует действительности.



