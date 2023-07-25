Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ

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Силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.
«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника составили порядка 190 человек живой силы.
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Элина Позднякова