Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ

Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ

ВС РФ освободили от ВСУ Сергеевку на Краснолиманском направлении
25 июля 2023, 17:07

Фото: РИА Новости

Силами бойцов 15-ой мотострелковой бригады Сергеевка на Краснолиманском направлении в ходе контратаки полностью освобождена от украинских военных и перешла под контроль ВС РФ. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе успешных контратакующий действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что за минувшие сутки на данном направлении российским военным удалось продвинуться на четыре километра по линии соприкосновения и на два – в глубину украинской обороны. При этом потери противника составили порядка 190 человек живой силы.

Читайте также:

Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных

Киев стягивает резервы на Купянское направление

ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР
#Минобороны
#спецоперация
Читайте нас в
В США заявили, что наступление ВСУ приведет к колоссальным потерям среди украинцев
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: наступление ВСУ приведет к гибели сотен тысяч украинцев
25 июля 2023, 17:45

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Провальное контрнаступление ВСУ привело огромным потерям в рядах украинских военных, а в будущем историкам и вовсе будет сложно описать безумие, которое творится на Украине. Так считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Украинцы не достигли никаких существенных успехов в контрнаступлении. Они не смогли даже преодолеть первую линию обороны России. В будущем историкам будет сложно подобрать слова, чтобы описать происходящие на Украине безумие, которое приведет к гибели сотен тысяч украинцев», — сказал Джонсон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Он подчеркнул, что украинское контрнаступление не только не увенчалось успехом, но и вовсе обернулось против Украины, так как российские военные продвигаются на некоторых участках линии соприкосновения, проводя контратакующие действия.

Таким образом, по словам Джонсона, с каждой неделей ВСУ несут всё больше потерь среди личного состава, а техника, предоставленная странами Запада, является легкой мишенью для российских военных. При этом врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что ВС РФ уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину.

Читайте также:

Сергеевка на Краснолиманском направлении перешла под контроль ВС РФ

Рогов назвал украинским военным радиочастоту для перехода на сторону России

Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных


#спецоперация
#контрнаступление
#ВСУ
#потери
Читайте нас в
Рогов назвал украинским военным радиочастоту для перехода на сторону России
Рогов: украинские военные могут сдаться в плен, используя гуманитарную частоту
25 июля 2023, 16:33

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал украинских военных, которые не хотят умирать при контрнаступлении ВСУ перейти на сторону России, используя для связи специальную гуманитарную частоту.
По его словам, не все украинские военные готовы погибать в боях  за обогащающегося на крови собственного народа президента Украины Владимира Зеленского. 

«Те, кто хотят сохранить свои жизни и перейти на нашу сторону, могут воспользоваться специально созданной гуманитарной частотой 149.200 и вызвать в эфире "Волгу», - цитирует РИА Новости Рогова.

Он объяснил, что, связавшись с ВС РФ по этой частоте, украинские военные могут перейти на российскую сторону, подчеркнув, что им гарантировано уважительной отношение.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами

Читайте также:

Треть западного оружия уже уничтожена на Украине

ВСУ пытаются вернуть свои позиции в ЛНР

Медленное наступление ВСУ приведет Байдена к провалу
#Владимир Рогов
#ВСУ
#спецоперация
Читайте нас в
Под обстрелом ВСУ повреждения получили вокзал и газопровод в Кременной
ВСУ разрушили железнодорожное полотно и газопровод в городе Кременная
25 июля 2023, 15:04

Фото: iStock/vadimrysev

В городе Кременная здание вокзала, железнодорожное полотно и газопровод получили повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.
«Повреждены газопровод среднего давления, находящийся возле железнодорожного вокзала, железнодорожное полотно, здания железнодорожного вокзала», - прокомментировали ситуацию представители региона.  

После вчерашнего обстрела также разрушена почта и повреждена площадь перед автовокзалом.  

Напомним, киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

Читайте также:

Пушилин: Российские силы уже уничтожили примерно треть западного оружия на Украине

Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление

19FortyFive: Байден допустил ошибку, поставив на Украину кассетные боеприпасы
#Кременная
#Обстрел ВСУ
#Вокзал
Читайте нас в
Треть западного оружия уже уничтожена на Украине
Пушилин: Российские силы уже уничтожили примерно треть западного оружия на Украине
25 июля 2023, 11:48

Фото: iStock/Alexey Molotov

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские военные уже уничтожили примерно треть западного оружия, которое было поставлено на Украину, в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас можно говорить примерными цифрами: уничтожено примерно в районе 30 процентов. При этом говорить, что на этом уже можно ставить точку, пока рано, потому что продолжается поставка», - прокомментировал ситуацию Пушилин.        

При этом, глава республики отметил, что объем поставок сейчас стал ощутимо меньше, чем ​перед началом контрнаступления. Однако, Западное оружие продолжает поставляться на Украину. 

Ранее Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска.

«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - заявил он.

Читайте также:  

Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление

Марочко: ВСУ атакуют Клещеевку кассетными и шрапнельными боеприпасами

На Украине подтвердили повреждение одного из портов Дуная
#Пушилин
#Западное оружие
#ВСУ
Читайте нас в
Артемовск остается под обстрелами
Пушилин: Ситуация на флангах Артемовска сложная
25 июля 2023, 11:21

Фото: iStock/Anna_Anikina

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о нынешней ситуации на флангах Артемовска, в эфире телеканала «Россия 24».
«Артемовск по-прежнему под обстрелом, ситуация на флангах сложная, нет возможности приступить к обследованию территории», - прокомментировал ситуацию Пушилин. 

Ранее стало известно, что киевский режим атакует пригороды Артемовска кассетными боеприпасами, основной удар приходится на село Клещеевка. При этом, Клещеевка, по которой приходится основной артиллеристский удар, – один из самых стратегически важных пригородов Артемовска.

Читайте также:

Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление

Рогов: ВСУ просят коридоры для выноса раненых, а сами идут в атаку

Водитель в Киеве насмерть сбил украинского военного
#Пушилин
#Артемовск
#СВО
Читайте нас в
Минобороны сообщило о попытке атаки ВСУ патрульного корабля «Сергей Котов»
Минобороны: ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов»
25 июля 2023, 10:59

Фото: iStock/vladj55

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать двумя безэкипажными катерами патрульный корабль «Сергей Котов», выполняющий задачи в юго-западной части Черного моря, об этом сообщает Минобороны России.
Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских формирований. Оба катера были уничтожены залповым огнем российского корабля. В результате атаки, никто из экипажа корабля не пострадал, сообщили в оборонном ведомстве. 

Читайте также: 

Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных

ВС РФ за сутки уничтожили 35 украинских БПЛА

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
#Минобороны
#Россия
#ВСУ
#корабль
Читайте нас в
Минобороны сообщило, что российский рядовой уничтожил в бою более десятка украинских военных
25 июля 2023, 10:09

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

По данным начальника пресс-центра группировки войск «Восток» подполковника Олега Чехова, рядовой, который участвовал в бою в районе Времевского выступа, лично обнаружил и уничтожил более десятка военных ВСУ.
РИА Новости пишет, что в ходе контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении рядовой Артем Березин, который является стрелком мотострелкового взвода, выполнял задачи по поражению противника.
 
В одной из атак ВСУ в районе Времевского выступа, Березин лично обнаружил и уничтожил свыше десятка противников.
 
Атака противника была отражена, а российские войска продолжили удерживать позиции.
 
По данным Чехова, на Запорожском направлении артиллерии удалось пресечь  деятельность украинской разведгруппы в районе Чаривного.

Читайте также:

ВСУ усилили атаки по мирным городам Купянского направления

Бастрыкин рассказал о числе погибших при разрушении Каховской ГЭС

В Черном море найден упавший британский беспилотник Meggitt BTT-3 Banshee

#ВСУ
#СВО
#Украина
Читайте нас в
Киев стягивает резервы на Купянское направление
Марочко: ВСУ стягивают резервы техники и личного состава на Купянское направление
25 июля 2023, 09:19

Фото: iStock/Olena_Z

Киевский режим стягивает дополнительные резервы техники и личного состава на Купянское направление, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в интервью «РИА Новости».
«Через населенный пункт Харьков и Чугуев отмечены большие транзитные поставки вооружения и военной техники в зону боевых действий. Среди бронетехники выявлены как западные, так и советские образцы. Часть этих колон идет по направлению населенного пункта Купянск», - прокомментировал ситуацию Марочко.

По словам эксперта, в рядах вновь прибывших военных есть и иностранные наемники.

Ранее стало известно, что в Луганской Народной Республике на Краснолиманском направлении наблюдается заметная активизация боевых действий. При этом, по словам эксперта, основные усилия Вооруженные силы Украины сконцентрировали на возвращении ранее утраченных позиций.

Читайте также:

Марочко: ВСУ атакуют Клещеевку кассетными и шрапнельными боеприпасами

Рогов раскрыл хитрую тактику ВСУ на поле боя

Медведев: Бандеровцы всё чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов
 
#Марочко
#Купянское направление
#Резервы ВСУ
Читайте нас в
Бастрыкин рассказал о числе погибших при разрушении Каховской ГЭС
25 июля 2023, 09:14

Фото: iStock/Soumen Hazra

При разрушении Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 55 человек, 134 пострадали.
Об этом РИА Новости рассказал глава СК России Александр Бастрыкин.

Следствием установлено, что серия ударов по Каховской ГЭС привела к неконтролируемому сбросу воды из водохранилища. Более 30 населённых пунктов оказались затоплены.
 
Александр Бастрыкин подтвердил гибель 55 человек, ещё 134 человека пострадали. На месте происшествия работают криминалисты.
 
Следователи допросили более тысячи человек: сотрудников станции, военнослужащих, под охраной которых находился объект. Также ведётся расследование фактов обстрелов ВСУ пунктов эвакуации в Херсонской области.

Читайте также:

От Каховского водохранилища остались только лужицы

ВСУ бросают Leopard и Bradley на прорыв Запорожского фронта

Вице-премьер РФ Хуснуллин сообщил, что ликвидация последствий на Каховской ГЭС почти завершена
#Бастрыкин
#Каховская ГЭС
#Херсонская область
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников