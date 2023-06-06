Фото: Фотобанк Московской области
Олег Чехов рассказал, что ВС РФ отбили атаку ВСУ и уничтожили 17 танков
Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южнодонецком направлении ВС РФ удалось пресечь новую попытку бойцов перейти в наступление. Об этом пишет «МК».
Он рассказал, что, благодаря поддержке российской авиации и артиллерии, около Нескучного и Привольного под ударом оказались две боевые машины пехоты, 13 танков, а также шесть бронеавтомобилей, принадлежащих ВСУ.
Он рассказал, что, благодаря поддержке российской авиации и артиллерии, около Нескучного и Привольного под ударом оказались две боевые машины пехоты, 13 танков, а также шесть бронеавтомобилей, принадлежащих ВСУ.
«Помимо прочего, в районе Новодаровки был уничтожен один танк и живая сила Вооруженных сил Украины», - подчеркнул Чехов.Ранее «Радио 1» сообщало, что в ЛНР уличили Украину в стягивании артиллерии на ряде направлений.
Татьяна Лаврова