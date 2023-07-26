ВС РФ отразили атаку ВСУ на Запорожском направлении в сторону Работино

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«На Запорожском направлении в течение прошедших суток отражена атака противника в направлении Работино. Уничтожено два танка, гаубица «Гиацинт-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика»», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Также российские военные нанесли авиационный и артиллерийский огонь по подразделениям украинской армии около Малой Токмачки, Яблокова и Работина в Запорожской области. При этом в районе Луговского уничтожена вражеская диверсионно-разведывательная группа.
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