ВС РФ отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении

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В Минобороны России заявили, что за минувшие сутки российские военные отразили девять атак ВСУ на Донецком направлении.
«На Донецком направлении активными действиями подразделений «Южной» группировки войск успешно отражены девять атак противника в районах населенных пунктов Золотаревка в ЛНР, Водяное, Первомайское и Клещиевка в ДНР», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, авиационным и артиллерийским огнем ВС РФ ликвидировано порядка 260 человек живой силы ВСУ. Также уничтожен вражеский танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, американская самоходная гаубица М109 «Paladin». Кроме того, ВСУ лишились самоходной артиллерийской установки «Гвоздика».
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