ВС РФ отразили девять атак ВСУ на донецком направлении

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что Южная группировка войск отразила девять атак ВСУ на донецком направлении за минувшие сутки.
За сутки ВСУ потеряли около 290 военнослужащих и более 10 единиц различной боевой техники.
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Анастасия Крестьянова