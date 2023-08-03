ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

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«На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск в тесном взаимодействии с авиацией и артиллерией успешно отразили восемь атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Клещеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что после отражения вражеских атак ВС РФ предприняли контратаку, атаковав отходящих боевиков ВСУ. Таким образом, российские военные улучшили положение по переднему краю в районах Берестового, Красногоровки и Марьинки в ДНР.
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