ВС РФ овладели ж/д станцией Молчаново в Харьковской области

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Российские подразделения «Западной» группировки войск в ходе наступления на Купянском направлении смогли овладеть железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки продвижение российских подразделений составило более километра в глубину и до двух километров по фронту. Наступающие подразделения овладели железнодорожной станцией Молчаново Харьковской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, ВС РФ поразили скопления живой силы ВСУ около Синьковки, Кисловки и Берестового в Харьковской области, а также у Новоселовского в ЛНР. Кроме того, возле Песчаного в Харьковской области уничтожен вражеский склад боеприпасов.
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Элина Позднякова