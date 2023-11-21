ВС РФ ожидают «очень серьёзных результатов» в зоне СВО

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К весне российская армия ожидает «очень серьёзные результаты» в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
Он отметил, что в настоящее время уже пройден переломный момент, поэтому к весне будут серьёзные результаты.
Также, по словам Алаудинова, российским военным не страшна зима, поэтому ожидается, что она будет выигрышной.
Алаудинов добавил, что у Вооружённых сил Украины (ВСУ) наблюдаются серьёзные проблемы с вооружением. Кроме того, украинские бойцы потеряли мотивацию, которая была у них в начале спецоперации. Российский командир даже отметил, что в начале кампании многие думали, что от ВСУ можно ждать чего-то «сверхъестественного», но это оказалось не так.
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Также, по словам Алаудинова, российским военным не страшна зима, поэтому ожидается, что она будет выигрышной.
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Анастасия Чинкова