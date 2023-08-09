ВС РФ перехватили БПЛА, двигавшийся к Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской АЭС, был перехвачен ВС РФ около Энергодара. Об этом сообщает ТАСС.
Напомним, что Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе. После того как она была взята под контроль российскими военными в 2022 году, ВСУ постоянно обстреливают территорию станции и ближайшего города Энергодара. Для атак они используют беспилотники и тяжёлую артиллерию.
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Анастасия Чинкова