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Российские военные поразили места производства украинских беспилотников и безэкипажных катеров в Одесской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил о скором освобождении Одессы российскими военными. Также он отметил, что будет освобождён Харьков. Целью президента России Владимира Путина, по мнению американского полковника, является не борьба с Западом и НАТО, а прекращение притеснения русского населения.
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Анастасия Чинкова