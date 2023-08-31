ВС РФ поразили полевой лагерь подготовки ВСУ в ДНР

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«В районе города Угледар и населенного пункта Селидово Донецкой Народной Республики поражены: пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также добавляется, что недалеко от Славянска российским огнем ликвидирован вражеский ЗРК С-200.
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