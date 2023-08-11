ВС РФ поразили пункт дислокации иностранных наемников в районе Запорожья

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Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска нанесли удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Запорожья. Об этом Конашенков сообщил в ходе брифинга.
Напомним, ранее Балицкий сообщил о том, что Российские военные пресекли попытку ВСУ осуществить танковый прорыв в районе Работино Запорожской области. Он подчеркнул, что остатки украинской группы с двумя танками вынуждены были отступить. По словам Балицкого, ВСУ продолжают интенсивно обстреливать позиции ВС РФ. Однако российские солдаты дают жесткий отпор противнику.
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Екатерина Коршунова