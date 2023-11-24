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ВС РФ поразили пункты размещения боевиков «Азова»* и иностранных наёмников

Минобороны: ВС РФ нанесли 31 удар по объектам ВСУ с 18 по 24 ноября
24 ноября 2023, 16:38
Фото: iStock/vadimrysev

Фото: iStock/vadimrysev

За минувшую неделю российские военные нанесли 31 удар по военным объектам ВСУ, а также пунктам размещения боевиков «Азова» и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно сообщению, ВС РФ в период с 18 по 24 ноября нанесли 31 групповой удар по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, используя высокоточное оружие и БПЛА. Также под российские удары попали места хранения артиллерийских снарядов и вражеского вооружения, а также горючего.

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирований «Азов»*, а также «Иностранного легиона», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.


Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов спрогнозировал, что мирные переговоры между Украиной и Российской Федерацией могут начаться весной 2024 года. По мнению командира, на ситуацию на фронте в зоне СВО повлияет наступающая зима. Он также заявил, что в Вооруженных силах Украины начинают осознавать неизбежность поражения в конфликте.


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*организация запрещена в РФ
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Житель ДНР подорвался на мине «Лепесток»
Пушилин: в Новолуганском в ДНР мужчина подорвался на мине «Лепесток»
24 ноября 2023, 16:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Мирный житель Новолуганского в Донецкой Народной Республике подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Отмечается, что мужчина 1966 года рождения случайно наступил на мину, в результате чего его доставили в больницу с травматической ампутацией правой стопы. 

Посёлок Новолуганское находится неподалёку от крупнейшего города ДНР, Горловки. 

Также глава республики добавил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке пострадала девочка. Она была экстренно госпитализирована с осколочными ранениями. В настоящее время ей оказывается помощь. 

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#денис пушилин
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#жители
#всу
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Сальдо: В Херсонской области отменили режим ЧС после разрушения ГЭС
24 ноября 2023, 15:50

Фото: iStock/Bogdan Pigulyak

Режим чрезвычайной ситуации, который в Херсонской области ввели после разрушения Каховской ГЭС, отменён, об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
«Режим чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Херсонской области, введенный моим указом от 06 июня 2023 г. в связи с катастрофой на Каховской ГЭС, отменён», - прокомментировал ситуацию Сальдо.

Он также отметил, что ликвидация последствий наводнения, а также оказание пострадавшим помощи, продолжается до сих пор. В настоящий момент от воды удалось освободить 22 населённых пункта. 

Напомним, 6 июня 2023 года киевский режим нанёс удар по Каховской гидроэлектростанции, в результате чего вода из Каховского водохранилища затопила 23 населённых пункта, расположенных на левом берегу Днепра.

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#херсонская область
#чс
#вода
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В Швеции назвали среднюю продолжительность жизни украинских военных на СВО
Swebbtv: Украинские военные, в среднем, выживают по два-три дня на СВО
24 ноября 2023, 15:23

Фото: iStock/Olena_Z

Бойцы Вооруженных сил Украины выживают, в среднем, по два-три дня на полях специальной военной операции, об этом пишет шведский портал Swebbtv.
«На некоторых участках фронта военные, которых отправляют на поле боя, в среднем выживают два-три дня», - прокомментировали ситуацию в издании. 

По словам автора статьи, президент Украины Владимир Зеленский стал крайне сильно похож своим поведением на главу фашистской Германии Адольфа Гитлера, в его действиях также перестала присутствовать и капля рациональности. 

Зеленский объявил о продолжении отправки молодых парней на спецоперацию, прекрасно понимаю, что у них нет нри опыта, ни необходимого вооружения, чтобы противостоять российской армии. По сути – он просто отправляет из умирать, заключил журналист.

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#военные
#президент
#владимир зеленский
#вооружения
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#всу
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«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР
Российский спецназ перехватил в ДНР БПЛА ВСУ, замаскированный под орла
24 ноября 2023, 14:49

Фото: iStock/znm

Российские спецназовцы перехватили в ДНР украинский беспилотник, который был замаскирован под орла и оснащен камерой видеонаблюдения. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.
«В одном из районов ДНР при проведении разведывательно-поисковых мероприятий бойцы спецназа Росгвардии во взаимодействии с военной контрразведкой обнаружили беспилотный летательный аппарат, замаскированный под птицу», - говорится в сообщении.



Уточняется, что издалека его действительно можно было принять за орла. Однако беспилотник был вычислен и подавлен с помощью средств подавления сигнала. На месте его приземления военные обнаружили летательный аппарат в виде птицы, на котором также была установлена камера видеонаблюдения.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что минувшей ночью украинские военные совершили крупнейшую за все время спецоперации атаку беспилотными летательными аппаратами на территорию Кыма и Приазовья.

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#днр
#сво
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В подконтрольном Киеву Николаеве произошла серия взрывов
24 ноября 2023, 12:41

Фото: istockphoto/RamonCast

В областном центре Николаевской области городе Николаеве, подконтрольном киевскому режиму, произошло несколько взрывов. Сначала стало известно об одном взрыве, затем произошла целая серия.
По сообщению украинского издания «Общественное», звуки разрывов были слышны в разных частях округа. Подробности в публикации не приводились. Поначалу официальных комментариев со стороны областной военной администрации не последовало. Известно, что воздушная тревога была объявлена в Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Позже в своем телеграм-канале мэр Николаева Александр Сенкевич рассказал, что звуки взрывов, которые слышали местные жители, связаны с работой военных за пределами города. Они осуществляли контролируемый подрыв снарядов. Воздушную тревогу в регионе отменили.

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#воздушная тревога
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Сальдо заявил о крупнейшей атаке БПЛА ВСУ за все время СВО
Сальдо: ВСУ совершили крупнейшую атаку БПЛА за все время СВО на Крым и Приазовье
24 ноября 2023, 11:18

Фото: сайт Кремля

Минувшей ночью украинские военные совершили крупнейшую за все время спецоперации атаку беспилотными летательными аппаратами на территорию Кыма и Приазовья. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Ночью противник предпринял одну из крупнейших за время СВО попыток воздушного нападения на Крым и Приазовье. Над территорией Херсонской области и Северного Крыма средствами ПВО и РЭБ были сбиты и перехвачены десятки беспилотников», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

По его словам, российские военные специалисты качественно отработали и защитили небо Крыма и Херсонщины от вражеской атаки.

Ранее в Минобороны заявили, что за ночь над территорией Крыма и Волгоградской области средства противовоздушной обороны сбили 16 беспилотных летательных аппаратов. Уточняется, что 13 БПЛА были сбиты над Крымом, а 3 над Волгоградской областью. Попытка Киева атаковать регионы России беспилотниками Минобороны назвал попыткой совершения террористической атаки по объектам на территории РФ.

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#пво
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На Украине заявили, что ВСУ перешли в оборону
Маляр: Украина перешла в оборону, ВС РФ истощают силы ВСУ
24 ноября 2023, 11:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что Украина перешла в оборону на линии боевого соприкосновения, при этом Россия растягивает силы ВСУ, истощая их.
По ее словам, ВС РФ стремятся истощить ВСУ, тем временем готовясь к последующим действиям.

«Мы не только сейчас находимся в обороне, а надо понимать, что нас намеренно истощают абсолютно по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать их задачи уже другими какими-либо способами», – приводит ее слова «Страна».

Она подчеркнула, что эти действия со стороны ВС РФ происходят не просто так, и ВСУ следует быть готовыми к следующему шагу России.

Маляр также заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала жителей не бояться мобилизации.

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#сво
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На Украине заявили о необходимости мобилизации и нехватке вооружения
Экс-замглавы Минобороны Украины Маляр напомнила украинцам о мобилизации
24 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Экс-замглавы Минобороны Украины Анна Маляр заявила о проблемах с вооружением в ВСУ и призвала к мобилизации, передает издание LIGA.
«У нас есть такая проблема, у нас меньше оружия. И мы не должны бояться об этом говорить. И я откровенно не понимаю, почему для общества это такая страшная тема — мобилизация. Ну, война вообще страшна, и во время войны будет мобилизация», — заявила Маляр.

По ее словам, время популярных решений по вопросу мобилизации прошло. Маляр считает, что общество должно перестать ждать хороших новостей каждый день. Также экс-замглавы Минобороны Украины отметила, что Россия превосходит Украину по численности войск.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Верховная рада Украины начала готовить комплексный документ, который коснётся вопросов мобилизации и демобилизации в ВСУ. В документе будет информация о ротации военных, о демобилизации инвалидов I и II групп и тех, кто вернулся из российского плена, п также изменение призывного возраста.

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#война
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#минобороны
#киев
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Новости СВО: что взяли под контроль ВС РФ и куда ВСУ перебросили новые силы
24 ноября 2023, 10:21

Фото: istock/booblik_uk

На линии фронта продолжаются позиционные бои. Несмотря на потери среди личного состава, ВСУ осуществляют попытки наступления и пытаются расширить зону контроля на нескольких направлениях. О том, с какими сложностями сталкивается противник в зоне проведения СВО, и где ВС РФ удалось занять постройки, в которых прежде размещалась украинская группировка, читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали Крым 13 дронами


Минувшей ночью украинские формирования предприняли попытку атаки территорий Крыма. Противник выпустил по региону 13 дронов-камикадзе. Об этом пишет телеграм-канал SHOT. Все беспилотники противника были обнаружены и уничтожены. 12 дронов не смогли преодолеть линию ПВО на северной части Крыма, один БПЛА был сбит в глубине полуострова из стрелкового оружия.

В результате происшествия жертв и разрушений нет.

В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников
В Крыму и Волгоградской области за ночь сбили 16 беспилотников


ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на левый берег Днепра


ВСУ намеревались высадиться на левом берегу Днепра по направлению в Херсон, однако российские артиллеристы пресекли попытки противника. Об этом рассказал военнослужащий из группировки «Днепр», пишет издание РИА Новости. Собеседник агентства сообщил, что по подразделениям противника был открыт огонь из РСЗО, что заставило ВСУ отступить.


Несколько сёл Курской области остались без света после обстрела ВСУ


В результате удара ВСУ по территории Курской области, несколько населенных пунктов остались без света, пишет телеграм-канал Mash.Около 350 домов оказались обесточены. По информации портала, работы по восстановлению подачи электричества проведут в ближайшее время.  


Американка заявила о растущих потерях в рядах ВСУ


Проходящая службу в рядах ВСУ американка сообщила, что армия Украины несёт существенные потери. Ее слова приводит издание Business Insider.
 
Военнослужащая заявила, что ситуация на фронте складывается тяжелая. Она отметила большое количество потерь в рядах ВСУ и обратила внимание на то, что медицинская помощь пострадавшим оказывается на низком уровне. Кроме того, американка сообщила, что экипировка украинских солдат изношена и «повреждена мышами».   

Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях
Примкнувшая к ВСУ американка заявила о растущих потерях


Последние новости СВО


На Соледарском направлении идет активное противостояние за высоты в районе Клещеевки. Противник несет потери среди личного состава и техники, пишет телеграм-канал «Рыбарь». Успеха российским военнослужащим удалось достичь на южном фланге Авдеевки. ВС РФ взяли под контроль пять построек, в которых прежде были размещены подразделения ВСУ.

На Ореховском участке фронта украинские боевики осуществили несколько попыток атак в направлении Работино и Вербового, однако не достигнув успеха, отступили на ранее занимаемые позиции.

Противник попытался расширить зону контроля и перебросить новые силы на южное направление недалеко от села Крынки. ВСУ удалось немного активизироваться.

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