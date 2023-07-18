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ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье

18 июля 2023, 00:12

Фото: сайт Минобороны РФ

ВС России совершили удары по пунктам размещения живой силы и военной техники противника в Курахово, Краматорске, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Военное обозрение».

Уточняется, что в Краматорске ликвидирован пункт дислокации личного состава ВСУ и склад с боеприпасами и оружием. Также взрывы были слышны в Курахово. Удары по Запорожью российские бойцы нанесли ракетами и БПЛА типа «Герань».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
#спецоперация
#ВСУ
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Хуснуллин сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный мост
17 июля 2023, 22:31

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что для восстановления Крымского моста построят временный 250-метровый мост.
По словам Хуснуллина, для устранения повреждений не удастся использовать технологию, которую применяли осенью 2022 года после атаки на Крымский мост.
 
«Будем, скорее всего, строить временный 250-метровый мост, с которого будем работать и большегрузными кранами поднимать эти пролеты», —рассказал о планах Хуснуллин.
По данным вице-премьера, несколько сотен строителей и проектировщиков привлекут к работам по восстановлению моста в ближайшие дни. Работы будут идти в круглосуточном режиме.

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#Крым
#Крымский мост
#Хуснуллин
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Глава Минобороны Украины Резников предложил разрешить размещение иностранных военных баз на Украине
17 июля 2023, 21:12

Фото:istockphoto/vadimrysev

Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что некоторые положения украинской Конституции необходимо «уточнить» перед вступлением страны в НАТО.
В частности, по мнению Алексея Резникова, можно считать устаревшей конституционную норму о недопустимости размещения иностранных военных баз на украинской территории страны, сообщает Liga.net.
 
«Понятно, что при необходимости можно найти юридическую формулу, чтобы не называть базу базой, а неким «центром взаимодействия и обмена опытом» или что-то еще. Но зачем? Надо убрать это ограничение, утратившее актуальность, чтобы уничтожить почву для спекуляций», — высказал мнение министр Резников.
Резников призывает украинцев понимать, что стране придется воспринимать неоднозначные формулировки в качестве «возможности и задачи», овладевать «искусством возможного» на новом уровне и не считать неоднозначные формулировки предательством.

Ранее Зеленский во время визита в Германию посетил базу, где тренируются военные ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о визите на военную базу в городе Аахен (Германия), где проходят тренировки украинские военные.

«Я посетил военную базу в Аахене, где украинские военные проходят обучение. Мы с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем встретились с украинскими солдатами. Я также вручил бойцам государственные награды», — отметил Зеленский.
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#Украина
#Конституция
#военные базы
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Сенатор от Крыма Ковитиди: мировая общественность попытается усадить Украину за стол переговоров к осени
17 июля 2023, 20:46

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что страны Запада попытаются усадить за стол переговоров Украину к осени, так как от киевского режима все устали.
««Лавочка» закрывается и байдены-зеленские, а также целая компания их вечно голодных компаньонов по кровавому бизнесу останутся без миллионных заработков», — пояснила Ковитиди.

Сенатор дополнила, что Украине и их хозяевам необходима «эскалация вооруженного конфликта с РФ».

Напомним, ранее Ковитиди заявила, что дату для теракта Крымского моста выбрали враги России не случайно. Сенатор напомнила в беседе с RT, что 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых.

Она также отметила, что граждан России хотят напугать, поэтому и выбрали эту важную историческую дату.

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#Ковитиди
#Крым
#Запад
#Украина
#киевский режим
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Брынцалов: в Реутове для новых регионов и участников СВО собрали 500 тонн гуманитарной помощи
17 июля 2023, 16:48

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Реутове собрали около 500 тонн гуманитарной помощи для жителей новых регионов и участников СВО, заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Он представил отчёт о своей депутатской работе в Реутове за полтора года, сделав акцент на поддержке участников спецоперации и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
На мероприятии, которое состоялось в областном Центре опережающей профессиональной подготовки, собрались военнослужащие, семьи мобилизованных, волонтёры и руководители местной администрации. 
«Очень значимый вклад внесли жители и бизнес Реутова. В городском округе удалось собрать почти 500 тонн гуманитарной помощи, 406 жителей Реутова стали волонтёрами. Все, даже самые сложные житейские вопросы, решаются благодаря сплочённости быстро и оперативно», – сказал парламентарий.
Игорь Брынцалов напомнил, что на региональном уровне был принят целый ряд мер для поддержки бойцов и их близких. 
«Вместе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и региональным правительством сегодня мы сделали так, что семьям участников СВО предоставляется устройство детей в детсад без очереди, освобождение от платы за присмотр и уход за ребёнком в детских садах, бесплатное двухразовое питание в школе, продлёнка для школьников, бесплатные кружки и секции, бесплатное питание в вузах и ссузах и многое другое», – перечислил председатель Мособлдумы.
Он добавил, что была установлена дополнительная льгота в рамках «социальной газификации» для призванных по мобилизации. Помимо этого, мобилизованных и добровольцев освободили от транспортного налога.
«Получившие ранения участники СВО могут бесплатно обслуживаться в центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов «Ясенки». Кроме того, военнослужащие и сотрудники Росгвардии могут получить бесплатную психологическую помощь на дому, по телефону или в центрах социального обслуживания», – отметил Брынцалов.
Председатель Мособлдумы поблагодарил волонтёров и неравнодушных жителей, вместе с которыми удаётся поддержать участников СВО, семьи бойцов, и делать жизнь в городском округе лучше. 

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#Мособлдума
#СВО
#спецоперация
#гуманитраная помощь
#Игорь Брынцалов
#Московская область
#Подмосковье
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Полковник Матвийчук заявил, что Крымский мост атаковали малозаметные дроны примерно с 300 кг взрывчатки
17 июля 2023, 16:10

Фото: istockphoto / R_Type

По словам полковник запаса Анатолия Матвийчука, Крымский мост, судя по всему, атаковали малозаметные компактные дроны, которые трудно обнаружить с помощью радиолокационных станций.
Такое мнение военный эксперт высказал в интервью Pravda.Ru. Однако он предположил, что для теракта на Крымском мосту были использованы такие же дроны, созданные по технологии Стелс, как и при попытке атаковать Черноморский флот РФ, но про их особенности говорить рано. 

Матвийчук отметил, что когда такие БПЛА идут на большой скорости, их очень тяжело обнаружить с помощью РЛС. Эксперт сообщил, что британцы поставили Украине порядка 150 подобных аппаратов. Часть из них уже была применена. Как пояснил полковник, БПЛА управляются дистанционно посредством космической связи.

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#теракт
#Крым
#БПЛА
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Сенатор Ковитиди прокомментировала теракт на Крымском мосту
17 июля 2023, 15:12

Фото: istockphoto / andreymuravin

Ковитиди заявила, что дату для теракта Крымского моста выбрали враги России не случайно.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди напомнила в беседе с RT, что 17 июля — это день гибели царской семьи Романовых. 

Ковитиди отметила, что граждан России хотят напугать, поэтому и выбрали эту важную историческую дату. 
 
напомним, что минувшей ночью Крымский мост подвергся нападению со стороны Украины, для теракта были использованы надводные беспилотные летательные аппараты. 

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#сенатор
#Крым
#теракт
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Депутат Белик назвал атаку на Крымский мост кощунственным и беспощадным терактом
17 июля 2023, 14:56

Фото: istockphoto / OLGA Zhukovskaya

По словам депутата, атака на Крымский мост — теракт, «кощунственный и беспощадный, направленный против мирного населения».
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик высказал мнение в беседе с RT, что теракт на Крымском мосту направлен против мирного населения. 
 
По словам Белика, Киеву известно, что по мосту передвигаются мирные люди, семьи с детьми, что там нет военных грузов или военных объектов, поэтому их методы насыщены жестокостью.

Напомним, что  при теракте скончались два гражданина из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она находится в больнице состоянии средней степени тяжести. 

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#Крымский мост
#теракт
#Украина
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Военный обозреватель Литовкин предположил, что атаковавшие Крымский мост аппараты спущены с гражданского судна
17 июля 2023, 14:17

Фото: istockphoto / Diy1

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин высказал мнение, что Крымский мост атаковали ночью двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.
В беседе в RT Литовкин сказал, что вражеские аппараты могли быть отправлены с гражданского судна, которое идёт за зерном, например, или вышло из Одессы якобы с зерном.  

Поимо этого варианта, Литовкин сообщил о варианте с управлением с территории Румынии по спутникам, по GPS. Отметим, что что в результате нападения погибли два человека из Белгородской области, также пострадала 14-летняя девочка. Она госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

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#Крымский мост
#нападение
#судно
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Минобороны: ВС России уничтожили склад топлива украинской группы «Лиман» возле Краматорска
17 июля 2023, 14:16

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Российские военные в ДНР уничтожили склад топлива для военной техники украинской оперативно-тактической группы «Лиман».
По информации российского оборонного ведомства, склад ВСУ был уничтожен массированным ударом российских войск в районе города Краматорск.

В 68 районах, ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике противника. Также, 73-м артиллерийским подразделениям украинской группировки нанесены поражения. Сообщается о трех перехваченных ракетах «Storm Shadow» и трех снарядах HIMARS. Уничтожены склады боеприпасов ВСУ в районах ЛНР и ДНР. 

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#ВС РФ
#Минобороны
#склады
#ВСУ
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