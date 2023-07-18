ВС РФ поразили пункты размещения ВСУ в Краматорске и Запорожье

Фото: сайт Минобороны РФ
ВС России совершили удары по пунктам размещения живой силы и военной техники противника в Курахово, Краматорске, Запорожье и Днепропетровской области. Об этом сообщает «Военное обозрение».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян