ВС РФ поразили украинский пункт управления системами РЭБ и ПВО в Краматорске

Фото: сайт Минобороны РФ
Ракетные войска и авиация ВС России поразили пункт управления системами РЭБ и ПВО украинской армии. Об этом Минобороны РФ сообщило в Телеграм-канале.
Уточняется, что в течение суток артиллерией и ракетными войсками российских войск нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 172 районах.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Кроме того, в районе города Краматорск ДНР поражен пункт управления системами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны ВСУ. В районе населенного пункта Омельник Запорожской области уничтожен склад боеприпасов 43-й артиллерийской бригады ВСУ», — проинформировали в оборонном ведомстве.
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Диана Аванесян