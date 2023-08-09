ВС РФ посадили украинский дрон-разведчик в Запорожской области

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Российские силы РЭБ обнаружили и посадили украинский БПЛА, который вел разведку объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения города Васильевка в Запорожской области, сообщает «РИА Новости».
«БПЛА вел разведку электрических подстанций, объектов водоснабжения. После того как БПЛА был посажен, на место выдвинулась группа. Аппарат нашли, и он будет доставлен для изучения материалов на устройствах хранения», - прокомментировал ситуацию командир подразделения РЭБ.
Он также отметил, что поиск устройства осложняется тем, что ВСУ могли отследить место крушения дрона и нанести удар по военным, которые отправились за ним.
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Евгения Парфентьева