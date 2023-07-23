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ВС РФ предотвратили террористический акт против России, готовящийся в Одессе

23 июля 2023, 12:44

Фото: iStock/vadimrysev

Вооружённые силы России уничтожили все места производства катеров-дронов в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, на которых ВСУ готовили террористические акты против России, и полностью их уничтожили. Сообщается, что проводить их планировалось с помощью беспилотных катеров.

Кроме того, в Минобороны уточнили, что на уничтоженных территориях находились иностранные наёмники.


Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что проведённые удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.

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#СВО
#террор
#катер
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РИА Новости: ВСУ устанавливают с дронов новые термобарические мины
23 июля 2023, 06:58

Фото: iStock/Jakub_Laichter

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять новые мины на основе термобарического боеприпаса от советского гранатомета РПГ-7, которые устанавливаются с дронов и реагируют на движение. Однако российские бойцы уже научились этому противодействовать, рассказал РИА Новости сапер с позывным Рахматулла.
По словам Рахматуллы, воюющего в Добровольческом штурмовом казачьем корпусе, украинские военные дорабатывают штатные боеприпасы от РПГ-7, снабжают их улучшенной системой сброса, а также делают наконечник, который при сбросе боеприпаса втыкается в грунт и тем самым фиксируется.

При этом на другой стороне советского термобарического боеприпаса устанавливается оборудование, реагирующее на движение военнослужащего либо боевой техники. После этого боеприпас срабатывает, распыляя находящееся в нем горючее вещество, а затем подрывая полученное газовое облако.

Ранее Рахматулла отмечал, что стали применять сельскохозяйственные БПЛА из-за истощения своих запасов Bayraktar. Он отметил, что такие сельхоздроны, как правило, несут на себе по нескольку боеприпасов сразу, среди которых можно найти минометные мины 120-миллиметровые и авиационные боеприпасы, 25- и 50-килограммовые бомбы.

Напомним, Вооруженные силы Украины начали применять в бою кассетные снаряды, которые Киеву предоставили США. При этом, зачастую снаряды не разрываются, как положено, и могут сдетонировать в момент, когда осколки решатся утилизировать, или когда рядом с ними начнут осуществлять какую-либо деятельность мирные жители.


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#ВСУ
#мины
#ВС РФ
#дроны
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Группировка «Юг» ВС РФ отразила атаки противника сразу на четырех направлениях
23 июля 2023, 06:14

Фото: РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса отразили атаки украинских военных сразу на четырех направлениях: Лисичанском, Александро-Калиновском, Марьинском и Соледаро-Артемовском. Об этом рассказал РИА Новости Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.
По его словам, украинским штурмовикам обеспечивали огневую поддержку артиллерия и танки на закрытых огневых позициях. Однако благодаря слаженной работе российской разведки выдвижение противника удалось обнаружить своевременно. Это позволило бойцам ВС РФ уничтожить бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до начала ее выхода на рубежи огневой атаки.



Астафьев добавил также, что ударами авиации и противотанковых комплексов было уничтожено три украинских танка, а российская артиллерия поразила гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномет и 150-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б».

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#СВО
#ВС РФ
#Украина
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В Николаевской и Одесской областях Украины объявлена воздушная тревога, звучат взрывы
23 июля 2023, 01:46

Фото: iStock/Elena Shcherbak

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях страны. А по информации украинского издания «Страна.ua», в Одессе прозвучало несколько взрывов.
Около семи прилетов зафиксировали недалеко от Радужного и в районе одесского порта, сообщил Telegram-канал «Военная хроника». Как отметили авторы канала, недалеко находится, в частности, региональный Криворожский центр «Юг» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось о взрывах в Херсоне и Кропивницком (Кировограде). Никаких подробностей местные власти не предоставили до сих пор.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Одесса
#взрывы
#воздушная тревога
#Одесская область
#Николаевская область
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Украинские СМИ сообщают о взрывах в районе Херсона
23 июля 2023, 00:42

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Украинское издание «Зеркало недели» сообщает о взрывах в Херсоне. Такая информация появилась в его Telegram-канале.
Официальных сообщений о случившемся со стороны местных властей до сих пор не поступало. Министерство обороны РФ также ничего не сообщало о нанесении новых ударов по целям в районе Херсона.

Тем не менее, информация о взрывах в городе поступала и в субботу, 22 июля.

С 10 октября российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России, как указывал Владимир Путин. В связи с этим, воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, а периодически и по всей стране.

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#Херсон
#Украина
#взрывы
#СМИ
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Военкор «Известий» рассказал о полученных ранениях при ударе ВСУ
22 июля 2023, 20:26

Фото: iStock/Jodi Jacobson

Военный корреспондент «Известий» Роман Польшаков, который пострадал из-за удара ВСУ по группе российских журналистов в Запорожской области, рассказал о полученных ранениях. Об этом сообщают «Известия».
Польшаков рассказал, что в нем находятся еще 3 осколка. 

«В ноге полностью на вылет одна прошла, кость не задета. И стопа на вылет», — сообщил военкор «Известий».

Он также отметил, что ему сделали операцию для того, чтобы остановить кровотечение.

Уточняется, что у оператора «Известий» Дмитрия Шикова есть ранения мягких тканей.

Напомним, ранее украинские войска нанесли удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости». Военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. Отмечается, что ранения получил фотокорреспондент РИА Новости Константин Михальчевский. Украинские войска обстреляли район населенного пункта Пятихатки, где под огонь попала группа журналистов.

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#ранение
#военкор
#ВСУ
#обстрел
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Царьград: Удар по машине Бородая корректировали с дрона
22 июля 2023, 20:06

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Противник корректировал удар по машине депутата Бородая с дронов, было не менее 3 артиллерийских выстрелов. Об этом сообщает Царьград.
Отмечается, что обстрел происходил вечером, когда машина с депутатом выезжала с позиций штурмовой бригады СДД, которая расположена на южном фланге Бахмутской группировки.

«Третьим выстрелом осколками задело машину в «спину». Удар на себя приняли два офицера штаба», — приводит Царьград слова собеседника из Союза добровольцев Донбасса.

Своих целей ВСУ не достигли. Все пострадавшие офицеры живы. Уточняется, что они были доставлены в Светлодарский госпиталь.

Напомним, ранее депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО. Накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.

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#Бородай
#ВСУ
#спецоперация
#обстрел
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Экс-советник Кучмы Соскин считает, что Зеленский втянет страны НАТО в конфликт с Россией в Черном море
22 июля 2023, 19:49

Фото: сайт Кремля

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сделал прогноз на то, что действующий президент Украины Владимир Зеленский «втянет страны НАТО в конфликт с Россией» в Чёрном море.
Олег Соскин утверждает, что Украина начала переходить к радикальным действиям, а Зеленский «не будет смотреть ни на кого», у него не осталось способов остановить боевые действия.
 
В конфликт могут быть втянуты  Румыния и Болгария. Так считает экс-советник Соскин.
 
Ранее Олег Соскин уже делал заявление, что поведение Зеленского на международной арене может грозить отношениям Украины с западными странами.

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#Зеленский
#Запад
#Россия
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Депутат Госдумы Бородай оказался под танковым обстрелом в зоне СВО
22 июля 2023, 18:51

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Депутат Госдумы, экс-председатель Совета министров ДНР Александр Бородай попал под обстрел в зоне СВО.
Телеграм-канал Союза добровольцев Донбасса пишет, что накануне Александр Бородай посетил расположение разведывательно-штурмовой бригады СДД.
 
После этого, когда автомобиль, где находился депутат, ехал по открытому участку дороги на южном фланге артемовского фронта с расстояния 3 км начал обстрел украинский танк.

Осколки повредили автомобиль, два офицера штаба бригады оказались ранены. По предварительной версии, за автомобилем могли следить с помощью дрона.

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#Бородай
#обстрел
#танк
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Зампред Швыткин назвал обстрел ВСУ российских журналистов посягательством на прессу
22 июля 2023, 17:17

Фото: iStock/bwb-studio

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что обстрел журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости» украинскими войсками — это посягательство на прессу. Об этом пишут «Известия».
Швыткин считает, что произошедшее можно назвать террористическим актом, после таких ситуаций должна следовать беспрекословная реакция.

Зампред подчеркнул, что во время пленарного заседания, которое пройдет 25 июля, он поднимет тему обстрела группы российских журналистов.

Сообщается, что по итогам пленарного заседания депутаты направят обращения в международные организации с целью осуждения факта произошедшего и принятия мер по недопущению подобных трагедий.

Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции. 

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#Госдума
#ВСУ
#обстрел
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