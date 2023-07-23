ВС РФ предотвратили террористический акт против России, готовящийся в Одессе

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Вооружённые силы России уничтожили все места производства катеров-дронов в районе Одессы. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве заявили, что ночью российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием по объектам, на которых ВСУ готовили террористические акты против России, и полностью их уничтожили. Сообщается, что проводить их планировалось с помощью беспилотных катеров.
Кроме того, в Минобороны уточнили, что на уничтоженных территориях находились иностранные наёмники.
Мэр Одессы Геннадий Труханов добавил, что проведённые удары стали самыми масштабными за всё время ведения спецоперации.
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Кроме того, в Минобороны уточнили, что на уничтоженных территориях находились иностранные наёмники.
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Анастасия Чинкова