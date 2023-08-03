ВС РФ пресекли попытки наступления ВСУ на Запорожском направлении

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Врио губернатора области Евгений Балицкий заявил, что ВС РФ минувшей ночью в отразили атаки противника в районах Малой Токмачки, Новопокровки и Пятихаток. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале.
Огнем артиллерии ВС РФ места дислокации ВСУ были уничтожены. Практически весь личный состав ликвидирован. Оставшиеся в живых бойцы украинских формирований скрылись в ближайшей лесополосе. Балицкий обратил внимание на отбрасывание противника в районе Пятихаток. Потерпев огневое поражение, ВСУ отступили назад.
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Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли значительную часть вооружения и техники в первые две недели контрнаступления.
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