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ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

07 ноября 2023, 13:48
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

ВС РФ в зоне спецоперации применили зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», использовав зенитные управляемые ракеты с активными головками самонаведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к Минобороны России.
«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные действия обеспечили успех применения системы по авиации ВСУ.


25 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск. Министр обороны добавил, что нынешняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей.

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В Кривом Роге прогремели взрывы
07 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
«Взрывы в Кривом Роге», - сообщается в Telegram-канале издания.

При этом украинское издание «Страна ua.» также сообщает, что воздушная тревога была включена только после взрывов.
Других подробностей происшествия не приводится.

6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном. Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.


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07 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/undefined undefined

На линии фронта российские бойцы перехватывают инициативу и переходят в атаку. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как заявления главкома ВСУ отразились на контрнаступлении.

Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ


ВС РФ удалось раскрыть места хранения боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. После обнаружения склада противника, где ВСУ размещали безэкипажные катера и боеприпасы авиации, российские военные нанесли удар по цели. В результате атаки, места хранения снарядов ликвидированы. Также оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 117 районах.


Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских БПЛА


Система ПВО обнаружила и перехватила дроны противника, выпущенные с целью атаки  российских территорий, сообщает Минобороны РФ. Девять беспилотников ВСУ были уничтожены над территорией Крыма, восемь сбиты в акватории Черного моря. В результате инцидента жертв и разрушений нет.

ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Крыму


Противник предпринял попытку подрыва железнодорожного состава с нефтепродуктами, который следовал в Крым. Об этом сообщил телеграм-канал Mаsh.

Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

ВСУ использовали беспилотники для минирования железнодорожного полотна. Предполагалось, что дроны сдетонируют от шума приближающегося локомотива, однако российские специалисты обнаружили начиненные взрывчаткой БПЛА и обезвредили их до прибытия состава.  

Разведчик назвал ошибку главкома ВСУ Залужного


По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, главная ошибка, из-за которой украинское контрнаступление не привело к желаемому результату состоит в том, что главком ВСУ Валерий Залужный прежде раскрыл все планы Киева. Эксперт пояснил, что главнокомандующий украинских войск открыто сообщал о направлениях, на которых готовится наступление, о планах военных, количестве бойцов, тактике боевых действий и т.д., что привело к гибели тысяч человек  и уничижению техники.


Последние новости СВО


Ситуация на фронте без существенных изменений. Позиционные бои продолжаются на Старобельском и Соледарском направлениях. Стороны конфликта ведут обоюдные артобстрелы. На Ореховском участке фронта отбито несколько атак противника.

«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о попытке прорыва ВСУ на Херсонско-Крымском направлении. Противнику продвинуться не удалось, ВС РФ держат оборону и наступают на левом берегу Днепра в Крынках. Перехватить инициативу российским бойцам удалось на Угледарском участке. ВСУ пришлось отступить на ранее занимаемые позиции со стороны Никольского.

По информации телеграм-канала «WarGonzo», ВС РФ продвинулись на Бахмутском направлении у Клещеевки, вынудив противника перейти к глухой обороне. На Луганском направлении ВС РФ атаковали у Петропавловки и Синьковки. Заняты новые позиции в «серой зоне».
 
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#контрнаступление
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Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ
Минобороны РФ сообщило о поражении мест хранения безэкипажных катеров ВСУ
07 ноября 2023, 08:05

Фото: istock / Aleksandr Golubev

Вооружённые силы Российской Федерации ликвидировали места хранения боеприпасов авиации и безэкипажных катеров ВСУ. Об этом информирует Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, российская армия использовала оперативно-тактическую и армейскую авиацию, БПЛА, артиллерию и ракетные войска. 

Сообщается, что была атакована военная техника и живая сила в 117 районах.

Также, Министерство обороны РФ сообщило, что всего с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 525 самолетов, 8669 БПЛА, 254 вертолета, более 400 ЗРК, свыше 13 000 танков и другое военной техники.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#рф
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Обломки украинского дрона упали на крышу частного дома
Развожаев: в Севастополе из-за обломков БПЛА загорелась крыша дома
07 ноября 2023, 07:43

Фото: istock / NiseriN

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в тлееграм-канале, что обломки одного из сбитых в городе БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке.

«По данным Спасательной службы Севастополя, обломки от одного из сбитых БПЛА упали на крышу частного дома в Андреевке. Оперативные службы уже на месте, идет ликвидация небольшого возгорания», — заявил губернатор.
Сообщается, что возгорание было устранено примерно в  5:19 по московскому времени.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#губернатор
#бпла
#возгорание
#операции
#сво
#всу
#минобороны
#рф
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Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
Минобороны сообщило о поражении 17 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
07 ноября 2023, 07:32

Фото: istock / rancho_runner

Система противовоздушной обороны РФ пресекла попытку Вооруженных сил Украины атаковать территорию России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Сообщается, что средства ПВО уничтожили 9 и перехватили 8 беспилотников самолетного типа над территорией Крыма и в акватории Черного моря. 

Ранее сообщалось, что десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск  успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска. 

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#рф
#пво
#спецоперация
#бпла
#крым
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Минобороны сообщило о перехвате волны из 17 украинских беспилотников
Минобороны: ПВО уничтожила 9 и перехватила 8 БПЛА ВСУ над Крымом и Черным морем
07 ноября 2023, 06:29

Фото: iStock/aapsky

Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сорвала попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию России, сообщили в телеграм-канале Министерства обороны.
По информации Минобороны, дежурные средства ПВО обнаружили и уничтожили девять, а также перехватили восемь БПЛА, принадлежащих категории самолетов. Эти действия для предотвращения возможной атаки с беспилотников были осуществлены над территорией Крыма и в акватории Черного моря.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал о сбитых пяти беспилотниках над городом и подчеркнул, что все городские службы продолжают работать в нормальном режиме.

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#минобороны
#пво
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Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику ВСУ в районе Артемовска
Штурмовая группа ВДВ уничтожила технику на опорном пункте ВСУ у Артемовска
07 ноября 2023, 06:20

Фото: iStock/zabelin

Десантники из Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно провели операцию по захвату опорного пункта Вооруженных сил Украины в районе Артемовска, передает РИА Новости.
В ходе действий этой штурмовой группы, была уничтожена вражеская военная техника на опорном пункте. Десантники, действуя в составе небольших штурмовых групп, не вызывая внимания, подошли к опорному пункту Вооруженных сил Украины.

Этот пункт был выбран для атаки, так как разведка обнаружила, что одно из украинских подразделений готовилось к выдвижению в сторону российских оборонительных позиций. Десантники атаковали опорный пункт и в результате боя сумели захватить и уничтожить боевую машину пехоты BMP-1 и легкий танк, который был западного производства. Затем российские войска закрепились на захваченных позициях, и украинские силы быстро отступили.

Помимо этого, штурмовая группа успешно отразила контратаку врага на данный опорный пункт. Группа огневой поддержки применила автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя» против наступающих украинских военных.

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#техника
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#зеленский
#солдат
#танк
#разведка
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В Севастополе сбили пять беспилотников
Губернатор: в Севастополе работает ПВО, предварительно, над морем сбили 5 БПЛА
07 ноября 2023, 04:47

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявил в своем Telegram-канале, что над морем у Севастополя было сбито пять беспилотников.
Он также добавил, что в Севастополе действует система противовоздушной обороны (ПВО) и по предварительным данным, было успешно сбито уже пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Развожаев подчеркнул, что все службы функционируют в штатном режиме.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно осуществляют обстрелы приграничных российских территорий, применяют беспилотные летательные аппараты и проводят диверсионные операции.
В связи с этим в регионе Крыма и Севастополя объявлен желтый уровень террористической угрозы.

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#бпла
#операции
#всу
#пво
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ФСБ задержала жителя ДНР, подозреваемого в передаче секретных данных Киеву
ФСБ: в ДНР задержали местного жителя, подозреваемого в передаче секретных данных
07 ноября 2023, 04:37

Фото: iStock/BrianAJackson

Задержан житель ДНР, подозреваемый в передаче секретных данных украинской стороне, передает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности России (ФСБ) в Донецкой Народной Республике (ДНР).
По данным уФСБ России, подозреваемый предпринимал попытки поступить на военную службу по контракту в добровольческие подразделения с целью получения сведений, которые являются государственной тайной, а также другой чувствительной информации. Для поддержания связи с украинской стороной использовались специально оборудованные места для хранения информации (тайники) и закрытые сообщества в мессенджерах и социальных сетях.

На видео, предоставленном уФСБ, подозреваемый, находясь на допросе, выразил уверенность в том, что сотрудники службы безопасности Украины стараются давить на людей. По его словам, сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) систематически используют обман, унижения и угрозы в своей работе. Подозреваемый охарактеризовал сотрудников СБУ как «подонков» и заявил, что нельзя доверять им, так как они готовы перейти черту в своих действиях, не учитывая никаких моральных принципов, даже в отношении детей.

УФСБ подчеркнуло, что благодаря проведенным оперативным мероприятиям удалось предотвратить ущерб для безопасности государства и предотвратить потери среди российских военных. В связи с этим было начато уголовное дело по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая касается государственной измены.

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