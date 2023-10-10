ВС РФ пробили оборону ВСУ и продвинулись вперёд в Авдеевке

Встречные бои за преимущество над железнодорожной веткой продолжаются на Бахмутском направлении. ВСУ пытаются атаковать, но российские бойцы удерживают оборону и постепенно переходят в наступление. Редакция «Радио 1» расскажет, на каких участках фронта ВС РФ идут в атаку, и как осенняя распутица сказывается на действиях противника.