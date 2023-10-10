ВС РФ пробили оборону ВСУ и продвинулись вперёд в Авдеевке

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За минувшие сутки российские военные смогли проломить оборону ВСУ и продвинуться вперед в Авдеевке. Об этом рассказал советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.
«Как минимум два укрепрайона противника уничтожено», – цитирует РИА Новости Гагина.
По его словам, за прошедшие сутки ВСУ потеряли порядка 100 человек живой силы, а также около 20 единиц различной техники. При этом военный корреспондент Юрий Котенок также сообщает, что российские войска наступают на Авдеевку и Первомайское, используя авиацию и артиллерию.
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