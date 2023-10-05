ВС РФ продвинулись на 12 участках линии боевого соприкосновения, заявил Путин

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Российской армии удалось продвинуться на 12 участках линии боевого соприкосновения на полях специальной военной операции, заявил глава РФ Владимир Путин.
«На 12 участках на линии соприкосновения в зоне СВО российские войска продвинулись, где-то на 300-1600 метров», - прокомментировал ситуацию Путин.
Ранее глава РФ заявил, что с 4 июня украинские подразделения потеряли уже свыше 90 тысяч человек. Это санитарные, безвозвратные потери. 557 танков, почти 1 900 бронемашин различного класса.
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Евгения Парфентьева