ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на 2,7 км на Краснолиманском направлении

«Завершены работы по установке окон. В школе-интернате будут все необходимые условия для детей с особенностями, чтобы обеспечить не только образование, но и создать комфортное пребывание для дальнейшей адаптации к жизни в обществе», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.