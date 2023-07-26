ВС РФ продвинулись вглубь обороны ВСУ на 2,7 км на Краснолиманском направлении

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«На Красно-Лиманском направлении подразделениями 15-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» продолжены наступательные действия в районе населенного пункта Сергеевка Луганской Народной Республики», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Таким образом, продвижение российских сил составило до трех километров по линии соприкосновения и 2,7 км в глубину обороны ВСУ.
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