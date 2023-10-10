ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе посёлка Бердичи под Авдеевкой

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Российские военные прорвали оборону ВСУ на северном фланге в районе посёлка Бердичи на Авдеевском направлении в ДНР. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на собственные источники в 105-м стрелковом полку Народной милиции ДНР
«Военные России ведут бои на окраине посёлка, а украинские силы отступают. Также российские бойцы нанесли встречный удар с южного фланга Авдеевского направления», - говорится в сообщении.
Добавляется, что ситуация на данном участке линии соприкосновения движется в сторону создания «Авдеевского котла».
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Элина Позднякова