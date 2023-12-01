«Марьинка наша»: ВС РФ штурмом взяли Марьинку, ВСУ бегут из города

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Российская армия освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Украинские военные бегут из города, где уже развевается российский флаг. Об этом сообщает Mash.
Сейчас бойцы российской армии выискивают и вытесняют украинских военных с окраин Марьинки. При этом противник пытается вывести оставшиеся подразделения из западной части города.
По его словам, продолжаются бои.
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«Идет зачистка территории. ВСУ отступают», — рассказал источник «Иди и смотри».
По его словам, продолжаются бои.
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Элина Позднякова