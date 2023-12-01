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«Марьинка наша»: ВС РФ штурмом взяли Марьинку, ВСУ бегут из города

Российская армия освободила Марьинку в ДНР от ВСУ
01 декабря 2023, 13:46
Фото: iStock/macky_ch

Фото: iStock/macky_ch

Российская армия освободила Марьинку в ДНР от ВСУ. Украинские военные бегут из города, где уже развевается российский флаг. Об этом сообщает Mash.
Сейчас бойцы российской армии выискивают и вытесняют украинских военных с окраин Марьинки. При этом противник пытается вывести оставшиеся подразделения из западной части города.

«Идет зачистка территории. ВСУ отступают», — рассказал источник «Иди и смотри».


По его словам, продолжаются бои.

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#спецоперация
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Лавров сравнил ситуацию с урегулированием конфликта на Украине с танцами
Лавров: для урегулирования по Украине нужно танго, а Запад танцует брейк-данс
01 декабря 2023, 14:00

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что урегулирование кризиса на Украине политическим путем требует усилий с двух сторон, как и танго, но противники РФ сольно танцуют брейк-данс. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
По мнению министра, РФ до сих пор не видит сигналов от Украины и «её хозяев» о готовности перейти к политическому процессу. Ранее Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться.  

Встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год. Последний раз Лавров принимал участие в данном заседании в декабре 2021 года.

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#операции
#лавров
#рф
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Лавров заявил, что не видит причин для пересмотра целей спецоперации
Лавров: Россия не видит причин, по которым необходимо пересматривать цели СВО
01 декабря 2023, 13:42

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не видит причин, по которым цели специальной военной операции должны пересматриваться. Об этом Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. 

Напомним, встреча министров иностранных дел государств ОБСЕ прошла с 30 ноября по 1 декабря в Скопье (Македония). В ходе заседания главы МИД определяли страну, которая станет председателем организации на предстоящий год.

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#украина
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Шойгу сообщил о значительном снижении боевых возможностей ВСУ
Шойгу: тотальная мобилизация и поставки вооружений не изменили ситуацию для ВСУ
01 декабря 2023, 13:07

Фото: сайт Кремля

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Об этом Шойгу сообщил в ходе тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил, что ВСУ терпят колоссальное поражение на линии боевого соприкосновения. Макгрегор отметил, что ВС России удалось перехватить инициативу. Он также добавил, что российские войска смогут уверенно продвигаться на запад.

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#украина
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Стали известны потери ВСУ за время их контрнаступления
Шойгу: ВСУ за полгода контрнаступления потеряли более 125 тысяч солдат
01 декабря 2023, 12:55

Фото: сайт Кремля

За время так называемого контрнаступления украинская армия потеряла более 125 тысяч военных. Такие данные привел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ.
«За полгода так называемого контрнаступления противник лишился свыше 125 тысяч человек и 16 тысяч единиц различного вооружения», - заявил Шойгу.

По его словам, боевые возможности ВСУ значительно сокращаются из-за действий ВС РФ, которые наносят украинским войскам мощное огневое поражение.

По мнению министра обороны, тотальная мобилизация на Украине, поставки западного вооружения и ввод резервов не изменили ход действий на линии боевого соприкосновения. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

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Россия получила неожиданную помощь от поляков, пишут СМИ
МИД Украины: ВСУ угрожают перебои с топливом из-за блокады польской границы
01 декабря 2023, 12:15

Фото: iStock/Olena_Z

Украинским войскам угрожают перебои с поставками топлива из-за блокады границы со стороны польских перевозчиков. Об этом сообщил представитель МИД Украины Bild.
По информации украинского представителя, блокада пограничных переходов затронула практически все группы товаров, в особенности топливо, которое важно для поддержания защиты. 

Напомним, польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной с 6 ноября. Это было сделано из-за растущей конкуренции международных перевозок между Украиной и Европейским союзом. Отмечается, что забастовка может продлиться несколько месяцев. 

Подобная ситуация уже происходила в мае этого года: грузоперевозчики из Польши решили перекрыть дорогу возле границы с Украиной в Дорохуске на юго-востоке страны. Такая мера связана с протестом против своих конкурентов из Украины. Участники протеста требовали вернуть систему получения разрешений для украинских перевозчиков, которая была отменена после начала конфликта на территории Украины.

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Половник Баранец: Зеленский решил закопать свою армию в окопы
Половник Баранец объяснил, какие проблемы ждут Зеленского с наступлением зимы
01 декабря 2023, 12:06

Фото: IStock/zabelin

Наступление зимы ознаменовало новую фазу российско-украинского конфликта. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец отметил, что Киев начнёт переходить от атак к обороне, что приведёт к большим потерям со стороны украинской армии. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Похоже, что Зеленский решил закопать свою армию в окопы. Это говорит не только о смене стратегии, но и о тех проблемах, которые ожидают Зеленского зимой. Армия будет переходить к позиционной обороне, личный состав будет сидеть в окопах, что облегчит нам решение задач. Мы не будем действовать по-украински, устраивая для своих штурмы, мы будем бомбить их оборонительные рубежи ракетами, бомбами снарядами, авиацией», — отметил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что российская армия тоже будет менять стратегию, но осторожно. По словам полковника в отставке, Россия не будет рисковать личным составом.
«Если Зеленский рассчитывает, что завтра Герасимов прикажет армии и дивизиям идти в наступление на эти оборонительные рубежи, то он ошибается. Мы категорически против мясных штурмов. Если армия переходит к обороне, она явно рассчитывает, что Россия купится на эту удочку. Но у нас генералов дураков нет», — заключил Баранец.
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#виктор баранец
#спецоперация
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Зеленский признал армию России второй в мире по силе
01 декабря 2023, 12:05

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России является второй в мире по своей силе. Его слова передает Associated Press.
Зеленский заявил, что доволен тем, что ВСУ не отступают в противостоянии со второй в мире по силе армии. И такое положение дел его вполне устраивает.

Однако украинский лидер отметил, что не доволен потерями среди ВСУ. По его словам, украинская армия не получила от стран Запада вооружение в необходимом объеме, и он этим не удовлетворён, однако и жаловаться ему не приходится.

Ранее зеленский также признал, что слышит голоса в пользу переговоров с Россией среди руководства западных стран. По словам главы Украины, «некоторые голоса всегда слышны. Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли давление со стороны западных стран по поводу начала переговоров с Россией из-за провала контрнаступления ВСУ. При этом Зеленский отметил, что речи о давлении пока нет, но признал, Украина четко почувствовала переключение внимания Запада на конфликт между Израилем и ХАМАС.

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#зеленский
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На Украине сообщили о взрывах в Кривом Роге и Николаевской области
01 декабря 2023, 12:01

Фото: istockphoto/RamonCast

Баштанский район Николаевской области на Украине подвергся ударам. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.
В своем телеграм-канале он написал, что атакам подверглись предприятия агропромышленного комплекса. В результате взрывов повреждения получили складские помещения, ангар для хранения зерна и сельскохозяйственная техника, уточнил руководитель ОВА. По словам представителя украинских властей, инцидент произошел в результате ударов российских беспилотных летательных аппаратов.

Также взрывы произошли на территории Кривого Рога в Днепропетровской области Украины. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской военной администрации Александр Викул. Он уточнил, что город подвергся ночной атаке беспилотников.

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В Минобороны РФ рассказали о звонках военнопленных ВСУ своим родственникам
01 декабря 2023, 11:24

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Сотрудники военной полиции в Запорожской области дали возможность военнопленным ВСУ связаться по телефону со своими родными и близкими. Украинца смогли сообщить родственникам, что они живы и находятся в плену.
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. По словам сотрудника военной полиции с позывным Сталкер, из десяти военнослужащих ВСУ, которым разрешили позвонить домой, семьи восьмерых ничего не знали о судьбе своих родных до телефонного звонка. По словам российского военного, к такому отношению к военнопленным их обязывают не воинские звания и международные конвенции, а звание человека. 

Украинцы сообщали родным, что с ними все в порядке, они находятся в России, в плену. Надеются после обмена вернуться домой. 20-летний военнопленный Максим Перкало сказал матери, что к ним относятся хорошо, чего он даже не ожидал. Те пленные, которые не смогли сразу дозвониться, оставляли родным голосовые сообщения, в которых говорили, что у них все хорошо и они рассчитывают скоро увидеться с семьями.

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