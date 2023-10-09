ВС РФ сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении

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Военные Южной группировки войск сорвали контратаку ВСУ на Донецком направлении, уничтожив здание, которое было временным пунктом размещения врага. Об этом рассказал командир взвода операторов БПЛА в беседе с РИА Новости.
«На Южнодонецком направлении после штурма укрепленного района противника вооруженные силы ВСУ не прекращают попыток вернуть утраченные позиции. В одном из домов, что стоял возле позиции наших бойцов, начали скапливаться солдаты противника, чтобы контрштурмом вернуть утраченное», — рассказал собеседник агентства.Впоследствии чего было принято решение об ударе артиллерии для уничтожения живой силы противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Алина Юрчак