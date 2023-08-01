ВС РФ сорвали попытку ВСУ провести ротацию у Клещеевки

Фото: сайт Кремля
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российскими силами пресечена попытка ротации ВСУ на северо-западе от Клещеевки, эта местность находится под контролем ВСУ.
«По Клещеевке, особенно в западной части, были пресечены достаточно серьезные попытки противника перебросить резервы, провести ротацию, потому что те подразделения врага, которое даже зашли на высоту, они уже на последнем издыхании», - сказал Пушилин в эфире «Соловьев Live».
При этом он подчеркнул, что попытка была пресечена, уточнив, что высоты на северо-западе от Клещеевки временно находятся под контролем ВСУ.
Читайте также:
Собака спасла бойцов от подрыва на мине в зоне СВО
ВС РФ захватили большое количество натовского оружия
Индийское издание Hindustan Times: Путин смеется последним
Элина Позднякова